"We Are M". 50 anni di BMW Motorsport, il video è emozionante

Una clip di 90 secondi (la prima di una serie) che condensa mezzo secolo di storia di BMW M. A quattro ruote, ma non solo...

Tutte diverse, tutte unite dallo stesso feeling. Battito cardiaco accelerato e pelle d'oca a ogni pressione sul pedale destro. Succede che nel 2022 ricorre il 50° anniversario di BMW M GmbH. Mentre l'evento ufficiale si svolgerà il 24 maggio, la Casa dell'Elica ha già dato il via alle celebrazioni. Con l'uscita di un video di 90 secondi soprannominato ''Huddle Speech''. Che ai fan del marchio, qualche emozione la smuove.

LEGGENDE Il cortometraggio riunisce alcuni dei modelli M più iconici del passato e del presente, includendo anche filmati di una serie di M classiche, come la celebre M1. Sul set, anche artiste del calibro della M2, le attuali M3 e M4, la M8, l'iconica M3 E46, la moto sportiva M 1000 RR, più alcuni degli ultimi prodotti M in salsa elettrica, come i4 M50 e XM Concept.

IN CAMMINO ''Inauguriamo il nostro anniversario con questo ruggito'', afferma Timo Resch, responsabile clienti, marchio e vendite di BMW M. “Huddle Speech appartiene alla tradizione dei filmati M, ma è diverso al tempo stesso. Perché annuncia la nostra trasformazione. Guardiamo avanti, ma coltiviamo anche quella sensazione di familiarità con la nostra folta base internazionale di fan. Abbiamo in serbo sorprese per tutto l'anno...''.

M TV Cinematograficamente parlano, BMW M dividerà le celebrazioni per i 50 anni di vita in quattro ''capitoli''. All'introduttivo Huddle Speech seguirà un episodio principalmente incentrato sulla storia del motorsport BMW. Il terzo si occuperà dell'elettrificazione, mentre il quarto si concentrerà sullo stile di vita offerto dal marchio M.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/02/2022