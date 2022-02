Nuova BMW M5: la super berlina dell'elica si dà la scossa

LA NUOVA M5 MISCELA OTTANI ED ELETTRICITÀ Dopo che BMW ha svelato il restyling di metà carriera della M5 nel giugno 2020, a Monaco non si sono fermati e hanno iniziato subito a sviluppare la super berlina di prossima generazione. L'avevamo già vista oltre un mese fa e tutte le notizie sono confermate al 100%. Ma oggi abbiamo beccato di nuovo i prototipi della futura BMW M5 e le prove arrivano da questa inedita serie di immagini della più potente delle Serie 5 scattate nei pressi della sede tedesca. Adesso facciamo un veloce refresh sull'auto con le informazioni in nostro possesso. Il prototipo veste i panni mimetici con le mostrine di riconoscimento dei veicoli di prova ibridi, il che conferma l'annuncio di Markus Flasch, CEO di BMW M, che ha dichiarato nel 2021 come la BMW M5 di nuova generazione sarà disponibile in configurazione ibrida. La prossima BMW M5 arriverà nel 2024, un anno dopo la Serie 5 di nuova generazione. La ibrida plug-in potrebbe avere un motore V8 a benzina e due motori elettrici per una potenza complessiva di 750 CV e una “mostruosa” coppia di 1.000 Nm. Lo stesso propulsore lo troveremo sotto il cofano della prossima BMW XM – o X8 se preferite.

Nuova BMW M5: arriverà nel 2024 con motore ibridoE LA VERSIONE ELETTRICA? PIÙ NO CHE SI Come accennato in passato, a qursto punto l’arrivo di un modello BMW i5M completamente elettrico potrebbe non rientrare nei piani poiché avrebbe bisogno di una tecnologia per gli accumulatori ben più avanzata di quella attualmente disponibile, a cui la BMW avrebbe accesso non prima del 2025. Le batterie dovrebbero diventare più leggere per non gravare sulle performance dinamiche pur mantenendo un’adeguata autonomia. Fino ad allora, la BMW M lavorerà su PHEV e varianti di modelli 100% elettrici già esistenti come l'iX M60. L’M5 di nuova generazione potrebbe racchiudere la tecnologia più aggiornata per sicurezza e connettività della casa tedesca come il quadro strumenti Curved Display completamente digitale, con i due schermi completamente integrati, oppure il sistema di controllo BMW iDrive 8.0 o la BMW Digital Key Plus con tecnologia a banda ultra-larga. Infine, la futura M5 sarà equipaggiata con la guida autonoma di livello 2 con marcia in autostrada a mani libere e funzioni di parcheggio da remoto. Insomma, la futura super berlina dell’elica sarà elettrificata, sicura e connessa, ma saprà anche emozionare come impone la tradizione del brand M di BMW.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/02/2022