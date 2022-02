Nuova BMW Serie 3: cambia lo stile, ma aggiorna di più la tecnologia di bordo

UNA GAMMA AMPIA E AGGIORNATA Dal 2018 BMW ha messo in atto rinnovamento della sua gamma che ha coinvolto numerosi modelli. Tutto in ottica elettrificazione, ma la stessa casa di Monaco ha già dichiarato il suo scetticismo sull’abbandono dei motori convenzionali. Tra le auto interessate allo sviluppo rientra a pieno diritto anche la Serie 3, che arriverà aggiornata più nella tecnologia che nello stile, visto che la sua presentazione risale a poco meno di tre anni fa. La bavarese, infatti, sarà equipaggiata con accessori diventati disponibili dopo il loro debutto su modelli più recenti. Tra queste opzioni c'è il sistema iDrive 7.0 che arriva dalla BMW iX, insieme a un display curvo e molto più grande, che ovviamente include un touchscreen collocato sopra la console centrale. In effetti, saranno gli interni della Serie 3 a ricevere gli aggiornamenti più importanti, dal design della console centrale ai nuovi materiali e al sistema di infotainment molto migliorato.

Nuova BMW Serie 3: in arrivo il facelift di berlina e station wagonCOME CAMBIA FUORI? Detto questo, anche il design riceverà la sua giusta dose di modifiche, con paraurti anteriore e posteriore ridisegnati e nuovi gruppi ottici anteriori, che sembrano presentare una disposizione modificata delle luci diurne. Da un'analisi più ravvicinata dei prototipi avvistati nei pressi di Monaco possiamo notare che i gruppi ottici diventeranno un po' più sottili, mentre le luci diurne saranno in alto anziché in basso come sull'attuale Serie 3 G20. Una calandra leggermente rinnovata è nell’agenda dei designer, ma nessun enorme aumento di dimensioni del doppio rene sulle orme della controversa Serie 4.

Nuova BMW Serie 3: i prototipi con motore ibrido durante i collaudiLA GAMMA MOTORI ABBRACCIA L’ELETTRIFICAZIONE Per quanto riguarda i motori, la BMW Serie 3 2023 sarà ancora più elettrificata, con una versione completamente elettrica i3 che non è da escludere a priori, anzi. La maggior parte della scelta di motori modulari a benzina e diesel, tre e quattro cilindri in linea del modello attuale, sarà ereditato dalla nuova Serie 3 e ognuno avrà un sistema ibrido leggero a 48 volt, mentre la gamma ibrida plug-in sarà aggiornata con nuove versioni più potenti. Adesso la brutta notizia, poiché modelli come le più sportive M340i e M340d non hanno la stessa probabilità di tornare, poiché la Comunità Europea si sta lentamente, ma inesorabilmente, avvicinando allo standard sulle emissioni Euro 7, il che li renderebbe quasi invendibili dopo l'anno 2025. Tuttavia, potrebbero rimanere nella line up ma sotto il cofano potremmo trovare dei quattro cilindri elettrificati invece dei sei cilindri in linea.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/02/2022