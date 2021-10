Anticipazioni

Avete presente le odierne BMW a propulsione elettrica? Si intende le auto elettriche ''native'', quelle più evolute in assoluto: BMW i4, BMW iX. Ecco, dimenticatele. La prossima generazione sarà tutta un'altra storia. E in tutti i sensi. Cioè dal punto di vista dello stile, delle prestazioni, dei sistemi tecnologici di bordo. Assurdo pensare a modelli ultraevoluti del calibro di i4 e iX come a modelli che tra qualche anno già saranno ''vecchi''. Eppure, a quanto sembra, a Monaco sono al lavoro per il salto quantico definitivo. Prima interprete della rivoluzione sarà nuova Serie 3 (o come essa si chiamerà).

BMW iX: nel 2025 sarà ''vecchio''?

QUESTIONE DI CLASSE BMW sta accelerando i suoi piani per l'elettrificazione, giunti ormai al terzo stadio: almeno quattro i nuovi modelli in fase di sviluppo, e per i quali l'Elica adotterà una piattaforma tutta nuova, nome in codice Neue Klasse. Sappiamo che il nuovo pianale servirà vari tipi di veicoli, dai SUV alle berline, che mirerà a utilizzare il maggior numero possibile di materiali sostenibili, e che come laboratorio sceglierà una tre volumi che oggi potremmo identificare con l'erede di Serie 3. E che sarà pronta per il lancio nel 2025.

VEDI ANCHE

La nuova berlina BMW? Qualcosa di mai visto

NUOVA ERA Che corrisponda a nuova Serie 3, o che costituisca un modello a parte (sigla interna NK1, cioè prima espressione del progetto Neue Klasse), la nuova vettura adotterà l'architettura elettrica BMW di sesta generazione: super autonomia, ricarica ultrarapida, sistema operativo digitale totalmente personalizzabile. L'auto non solo servirà come base per tutti i veicoli elettrici BMW dal 2025 in poi, ma inaugurerà anche una prospettiva completamente nuova sul design. Proprio come fecero i veicoli Neue Klasse degli anni '60 e '70.

BMW i Vision Circular Concept

LA MIA BMW È DIFFERENTE ''Da un'auto elettrica, le persone si aspettano un'estetica diversa. Ecco perché - afferma Frank Weber, capo della divisione Ricerca & Sviluppo BMW, interpellato da Autocar UK - abbiamo sviluppato una nuova direzione stilistica appositamente per le EV''. Direzione che già è evidente in veicoli come BMW iX, ma della quale un assaggio ancora più saporito lo restituisce la i Vision Circular Concept vista all'IAA Mobility di Monaco. Weber non va oltre, ma una cosa è da dare per certa: nuova Serie 3 (o chi per lei) non finirà nel calderone dell'anonimato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/10/2021