Tecnologia

La frontiera si chiama iDrive 8 ed l'edizione che già equipaggia le elettriche e ultratecnologiche BMW i4 e iX. La transizione al full electric tuttavia è solo agli albori, e in circolazione resta ancora giusto qualche milioncino di BMW endotermiche. Il cui sistema operativo merita a sua volta aggiornamenti. Quelli del tipo over-the-air, cioè a distanza, senza che tu debba fare niente, se non accettarli con un click. Ad iDrive 7, di recente BMW ha aggiunto funzioni come assistente vocale basato su Amazon Alexa, Remote Engine Start che riscalda o raffredda l'abitacolo prima di salire a bordo, infine anche l'avviso di superficie stradale irregolare. Ora, è la volta del terzo software update 2021: il più pesante. Ecco il video di presentazione.

ADAS+ Disponibile per oltre 30 modelli BMW e per un parco complessivo di circa 2,5 milioni di esemplari, l'ultima versione del BMW Operating System 7 (release 21-07) si concentra (anche) sui sistemi di assistenza alla guida. Migliorato è innanzitutto il Lane Departure Warning, che ora previene ''interventi di sterzo non necessari'' su strade strette senza segnaletica centrale, con tanto di nuova visualizzazione della funzione sul quadro strumenti. Con Active Cruise Control attivato, l'auto inoltre riconosce la situazione del traffico intorno al veicolo anche in condizioni di nebbia. Infine, BMW Maps pianifica percorsi e prevedere i tempi di arrivo in modo ancora più accurato rispetto a prima grazie ad un potenziamento dell'RTTI (Real-Time Traffic Information).

BMW iDrive 7, versione 21-7: per installarla, basta un click

MUSICA, MAESTRO Utilizzando BMW Connected Music, ora sono disponibili anche playlist di podcast Spotify. Lo streaming di musica e podcast utilizzando uno smartphone Android beneficia anche di un ''controllo del volume avanzato'' che fornisce un'''esperienza audio migliorata''. Infine, in caso di BMW M3 o M4, il BMW M Sound Control offre una ''nuova esperienza sonora unica'', consentendo ai proprietari di personalizzare il suono interno del motore, il cambio di marcia e le modalità di guida.

PROCEDURE I modelli BMW con sistema operativo iDrive 7 prodotti da luglio 2021 in poi sono già dotati degli aggiornamenti, ma puoi controllare la versione del software e gli upgrade disponibili dal menù impostazioni alla voce Aggiornamento Remoto. Inizialmente, l'aggiornamento OTA viene distribuito in Germania, per poi diventare disponibile in tutti gli altri Paesi, Italia inclusa. Vale la pena sottolineare come l'ultimo aggiornamento non possa infine essere installato su esemplari con software precedente alla versione 20-07, fino a quando la versione intermedia non sia stata scaricata e installata. Rigore teutonico.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/10/2021