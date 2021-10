Novità auto

Spaziosa, adatta alle esigenze di una famiglia numerosa, ma senza rinunciare al piacere di guida di una BMW. Queste erano le caratteristiche della prima generazione di Serie 2 Active Tourer, e tali sono rimaste anche il nuovo modello, di cui proprio ieri è trapelata la primissima immagine ufficiale.

BMW Serie 2 Active Tourer 2022 Luxury, visuale laterale

L’auto mantiene la numerazione della Serie 2 Coupé (a sua volta recentemente rinnovata), ma è realizzata ancora una volta sul pianale FAAR già sfruttato da BMW Serie 2 Gran Coupé, BMW X1 e Mini Countryman, con motore trasversale e trazione anteriore. La principale novità, quella che balza subito all’occhio, è l’enorme griglia anteriore già vista altrove (Serie 4 su tutti), talmente grande da sfociare nel cofano e che ospita tutti i sensori per i sistemi di assistenza alla guida, oltre ad avere flap attivi per migliorare l’aerodinamica.

BMW Serie 2 Active Tourer 2022 Luxury, la nuova griglia

SGUARDO MAGNETICO Più affusolati i gruppi ottici anteriori (full LED di serie, a matrice di LED su richiesta) e posteriori, allineati allo stile dei modelli più recenti della casa di Monaco di Baviera. Alta la linea di cintura dei finestrini, che sale con decisione nella parte posteriore dell’auto, e con il terzo finestrino di maggiori dimensioni. Nella fiancata si notano altre due novità: le maniglie a filo della carrozzeria, a vantaggio dell’aerodinamica, e gli specchietti che sono “scesi” dal montante anteriore alla portiera. In tutti i modelli gli scarichi sono nascosti dietro il paraurti.

BMW Serie 2 Active Tourer 2022 M Sport, visuale frontale

DIMENSIONI BMW Serie 2 Active Tourer cresce, anche se non di molto, rispetto al modello precedente: 32 millimetri in lunghezza (misura ora 4.386 mm), 24 mm in larghezza (1.824 mm) e 21 mm in altezza (1.576 mm). Invariato il passo di 2.670 mm, mentre sono state allargate le carreggiate anteriore (25 mm) e posteriore (26 mm), a vantaggio di stabilità e agilità nel misto. I cerchi in lega sono di serie da 16 o 17 pollici, a seconda dell’allestimento, con la possibilità di averli fino a 19”. Ben undici le colorazioni disponibili: due pastello e nove metallizzate.

Molto più consistenti le novità dell’abitacolo, completamente rivisto da cima a fondo: la plancia, lineare e moderna, è dominata dal grande vetro curvo che ospita i due display del cruscotto digitale e dell’infotainment con il sistema BMW iX, da 10,25” e 10,7” rispettivamente.

VEDI ANCHE

BMW Serie 2 Active Tourer 2022 Luxury, il posto guida

AUTO DA FAMIGLIA Fedele alla sua vocazione, nella nuova BMW Serie 2 Active Tourer aumenta lo spazio a bordo, e non solo per i passeggeri: il tunnel centrale è sostituito da un lungo bracciolo sospeso che termina con il selettore del cambio shift-by-wire. Sotto, due grandi portaoggetti e due prese USB-C per la ricarica del telefono. Nella console centrale trovano posto due portabicchieri e un’ampia piastra per la ricarica wireless (optional) degli smartphone, il cui schermo rimane sempre a portata di sguardo. Sottilissime e moderne le bocchette del climatizzatore bizona che corrono lungo la parte centrale della plancia, con la possibilità - sempre più rara - di regolare anche la portata dei flussi d’aria.

BMW Serie 2 Active Tourer 2022 M Sport, i sedili sportivi

PREMIUM Come nel modello precedente i sedili posteriori possono essere spostati avanti di 13 cm e regolati nell’inclinazione della seduta, a vantaggio dei passeggeri o della capacità di carico. Su richiesta, i sedili anteriori possono essere di tipo sportivo, e avere le regolazioni elettriche (con memoria), massaggio e riscaldamento. Disponibili diversi rivestimenti interni (in in Sensatec o pelle Vernasca) con cuciture a contrasto, luci ambientali, tetto di vetro panoramico e impianto audio Harman Kardon Sound System.

BMW Serie 2 Active Tourer 2022 Luxury, il bagagliaio

GENEROSA Il divano posteriore è frazionato di serie 40:20:40. La capacità del bagagliaio è di 470 litri con gli schienali in posizione d’uso, e arriva fino a 1.455 abbassandoli a filo del pavimento. Lo spazio a disposizione scende a 415/1.405 litri nelle versioni ibride. Di serie per tutte il portellone elettrico.

Al debutto nuova BMW Serie 2 Active Tourer sarà disponibile con quattro motorizzazioni:

BMW 218i Active Tourer

Tre cilindri turbo benzina, con cambio automatico Steptronic a sette rapporti

Cilindrata : 1.499 cc

: 1.499 cc Potenza : 136 CV/100 kW @4.400 - 6.500 rpm

: 136 CV/100 kW @4.400 - 6.500 rpm Coppia massima : 230 Nm @1.500 – 4.000 rpm

: 230 Nm @1.500 – 4.000 rpm Accelerazione 0-100 km/h: 9 secondi

0-100 km/h: 9 secondi Velocità massima : 214 km/h

: 214 km/h Consumi : 6,8 - 6,2 l/100 km (WLTP)

: 6,8 - 6,2 l/100 km (WLTP) Emissioni CO2 : 154 - 140 g/km (WLTP)

: 154 - 140 g/km (WLTP) Omologazione: Euro6D

BMW 220i Active Tourer

Tre cilindri turbo benzina con cambio automatico Steptronic a sette rapporti e tecnologia mild hybrid a 48V

Cilindrata : 1.499 cc

: 1.499 cc Potenza complessiva : 170 CV/125 kW ottenuta dal motore termico (156 CV/115 kW @4.700 – 6.500 rpm) ed elettrico (19 CV/14 kW)

: 170 CV/125 kW ottenuta dal motore termico (156 CV/115 kW @4.700 – 6.500 rpm) ed elettrico (19 CV/14 kW) Coppia massima : 280 Nm ottenuta dal motore termico (240 Nm @1.500 - 4.400 rpm) ed elettrico (55 Nm)

: 280 Nm ottenuta dal motore termico (240 Nm @1.500 - 4.400 rpm) ed elettrico (55 Nm) Accelerazione 0-100 km/h: 8,1 secondi

0-100 km/h: 8,1 secondi Velocità massima : 221 km/h

: 221 km/h Consumi : 6,5 - 5,9 l/100 km (WLTP)

: 6,5 - 5,9 l/100 km (WLTP) Emissioni CO2 : 148 - 133 g/km (WLTP)

: 148 - 133 g/km (WLTP) Omologazione: Euro6D

BMW Serie 2 Active Tourer 2022 Luxury, visuale di 3/4 anteriore

BMW 223i Active Tourer

Quattro cilindri turbo benzina con cambio automatico Steptronic a sette rapporti e tecnologia mild hybrid a 48V

Cilindrata : 1.998 cc

: 1.998 cc Potenza complessiva : 218 CV/160 kW ottenuta dal motore termico (204 CV/150 kW @5.000 – 6.500 rpm) ed elettrico (19 CV/14 kW)

: 218 CV/160 kW ottenuta dal motore termico (204 CV/150 kW @5.000 – 6.500 rpm) ed elettrico (19 CV/14 kW) Coppia massima : 360 Nm ottenuta dal motore termico (320 Nm @1.500 - 4.000 rpm) ed elettrico (55 Nm)

: 360 Nm ottenuta dal motore termico (320 Nm @1.500 - 4.000 rpm) ed elettrico (55 Nm) Accelerazione 0-100 km/h: 7 secondi

0-100 km/h: 7 secondi Velocità massima : 241 km/h

: 241 km/h Consumi : 6,6 - 6 l/100 km (WLTP)

: 6,6 - 6 l/100 km (WLTP) Emissioni CO2 : 149 - 137 g/km (WLTP)

: 149 - 137 g/km (WLTP) Omologazione: Euro6D

BMW 218d Active Tourer

Quattro cilindri turbo diesel, con cambio automatico Steptronic a sette rapporti

Cilindrata : 1.995 cc

: 1.995 cc Potenza : 150 CV/110 kW @3.750 - 4.000 rpm

: 150 CV/110 kW @3.750 - 4.000 rpm Coppia massima : 360 Nm @1.500 – 2.500 rpm

: 360 Nm @1.500 – 2.500 rpm Accelerazione 0-100 km/h: 8,8 secondi

0-100 km/h: 8,8 secondi Velocità massima : 220 km/h

: 220 km/h Consumi : 5,3 - 4,8 l/100 km (WLTP)

: 5,3 - 4,8 l/100 km (WLTP) Emissioni CO2 : 138 - 125 g/km (WLTP)

: 138 - 125 g/km (WLTP) Omologazione: Euro6D

BMW Serie 2 Active Tourer 2022 M Sport, la ricarica della plug-in

Nel corso della prossima estate arriveranno anche le varianti ibride plug-in con la quinta generazione della tecnologia eDrive, in due tagli di potenza:

BMW 225 eDrive : 245 CV/180 kW di potenza combinata (136 CV del motore termico + 109 CV del motore elettrico)

: 245 CV/180 kW di potenza combinata (136 CV del motore termico + 109 CV del motore elettrico) BMW 230 eDrive: 326 CV/240 kW di potenza combinata (150 CV del motore termico + 176 CV del motore elettrico)

La capacità della batteria (montata sotto il pianale, per non sacrificare spazio nel bagagliaio) è di 16,3 kWh lordi (14,9 kWh netti), per un’autonomia in elettrico di circa 80 km. La capacità di ricarica massima è di 7,4 kW: con questa potenza, un ciclo completo di ricarica richiede meno di due ore e mezza.

BMW Serie 2 Active Tourer 2022 Luxury, il bracciolo centrale sospeso

Di serie la nuova BMW Serie 2 Active Tourer prevede il cruise control e la frenata automatica d’emergenza con supporto nelle svolte a sinistra e riconoscimento di pedoni e ciclisti. Disponibile su tutti i modelli e gli allestimenti anche l’assistente di parcheggio con telecamera posteriore. Su richiesta l’assistente allo sterzo e al mantenimento di corsia, il cruise control adattivo con funzione Stop&Go per la guida assistita di secondo livello, Head-Up Display e telecamera a 360°.

BMW Serie 2 Active Tourer 2022 Luxury, i nuovi gruppi ottici posteriori

BMW iDRIVE Questa tecnologia - basata sul BWM Operating Sytem 8 - debutta per la prima volta su una compatta della casa dell’elica, sfrutta i due display da 10,25” e 10,7” e mette a disposizione un’interfaccia veloce e l’assistente personale BMW per impartire comandi in linguaggio naturale. L’auto è sempre connessa alla rete con una SIM 5G integrata, e supporta di serie i protocolli Apple CarPlay e Android Auto.

La nuova BMW Serie 2 Active Tourer dovrebbe arrivare nelle concessionarie di tutta Europa già dal prossimo febbraio, con le motorizzazioni plug-in attese invece per l’estate. Nessuna indiscrezione sui prezzi, ma il listino ufficiale dovrebbe essere comunicato a breve. Rimanete sintonizzati!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/10/2021