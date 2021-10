Anticipazioni

Non solo l'auto in foto ha tutta l'aria di essere nuova BMW Serie 2 Active Tourer. Che sia proprio lei e soltanto lei, c'è pure scritto (in alto a sinistra). La fuga in avanti di un'immagine a scopi promozionali della seconda generazione dell'MPV dell'Elica, rivale naturale di Mercedes Classe B, è l'occasione per dare un primo sguardo allo stile esterno. Stile il quale è dominato da una caratteristica. Esatto, avete indovinato: è quella griglia.

A BOCCA APERTA Pubblicata in anteprima assoluta da BimmerToday, la foto leaked ci insegna come Serie 2 Active Tourer 2022 adotterà una maxi calandra a doppio rene: rispetto all'edizione precedente, maggiore è la superficie, maggiore è lo sviluppo in verticale, tanto che una parte della griglia stessa sconfina sul cofano motore. Altro? Gli specchietti laterali sono ora fissati alle portiere anziché al telaio del finestrino, mentre in generale BMW sembra aver del veicolo, nel tentativo di rendere l'auto attraente anche per quegli acquirenti che normalmente opterebbero per un SUV.

FATTOR COMUNE Nessuna conferma ancora circa la gamma motori, ma poiché Serie 2 Active Tourer si basa sulle stessa piattaforma a trazione anteriore (FAAR) di nuova BMW Serie 1, è quasi certo che ne condividerà anche i propulsori. Ciò significherebbe unità a benzina e diesel a quattro cilindri da 1,5 litri e 2,0 litri con un ampio range di potenza. Una versione high performance col 2 litri turbo da 306 CV della M135i? No, è improbabile. A differenza della plug-in hybrid, che invece entrerà regolarmente a listino, e acquisterà il nome tecnico di 230e xDrive Active Tourer (e non più 225xe).

SOTTO DATA Per il momento, solo una foto sfocata, nulla più. Immagini più nitide, soprattutto l'intero dossier sul prodotto, non dovrebbero in ogni caso tardare oltre qualche settimana: world premiere di nuova Serie 2 Active Tourer entro fine ottobre 2021?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/10/2021