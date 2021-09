Novità auto

Con l’imminente arrivo della berlina sportiva i4 si amplia l’offerta elettrica della casa di Monaco, ma non è l’unica novità per l’autunno

BMW è comprensibilmente impegnata nel lancio della sua nuova berlina sportiva elettrica, la i4 che vi abbiamo raccontato qualche mese fa, e che avrà un “sound” esclusivo scritto da Hans Zimmer, ma non per questo si dimentica delle altre vetture in gamma, comprese quelle sotto il cui cofano continua a battere un motore a combustione interna. Ecco le novità targate BMW per l’autunno 2021.

Novità autunno 2021 BMW: nuovi motori per BMW Serie 4 Cabrio

La principale novità per la filante cabriolet tedesca riguarda il debutto sul mercato italiano della motorizzazione M440d xDrive, con il 6 cilindri in linea turbodiesel abbinato alla tecnologia mild hybrid a 48V e trazione integrale. I numeri sono di quelli che fanno venire l’acquolina in bocca: potenza massima di 340 CV/250 kW, coppia massima di 700 Nm, 5 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h e 250 km/h di velocità massima autolimitata. Di serie il cambio sportivo Steptronic a 8 marce e differenziale sportivo M.

BMW i3 Unique Forever Edition

Arriverà a novembre l’edizione speciale Unique Forever (tiratura in 2.000 esemplari) per la prima auto elettrica di BMW, la piccola i3 che si accinge a spegnere la sua ottava candelina. All’esterno l’auto si caratterizza per i colori BMW Individual: Aventurine Red metallic con finiture in Frozen Grey metallic, oppure Storm Bay metallic e finiture in Frozen E-Copper. Sparisce la banda di rifinitura e la scritta del modello sul bagagliaio, e sul paraurti posteriore arriva un inedito inserto di colore nero lucido.

COME CAMBIA DENTRO All’interno l’abitacolo è allestito con l’equipaggiamento Suite (pelle Vernasca Dark Truffle, quadro strumenti in pelle, superficie in legno pregiato in rovere scuro opaco, volante in pelle, rivestimento del tetto grigio Carum e illuminazione ambientale), arricchito da elementi di design specifici: i poggiatesta anteriori sono infatti ricamati con le parole ''Unique Forever'', mentre i pannelli porta, nella zona degli specchietti esterni, portano la scritta ''One of 2.000''.

BMW X1

Per questi due SUV compatti, nella motorizzazione con il 4 cilindri turbodiesel da 150 CV, a partire dal prossimo autunno il cambio Steptronic a 8 rapporti diventerà di serie. In alternativa, su richiesta, c’è il cambio sportivo Steptronic con leve sul volante.

Cambiano i colori delle foglie sugli alberi, e anche quelli delle carrozzerie di alcuni modelli BMW. La colorazione Skyscraper Grey metallizzato sarà disponibile per BMW Serie 1, BMW X2 e BMW X3 (a partire da novembre 2021). Arrivano anche le verniciature BMW Individual Frozen Pure Grey metallizzato per BMW Serie 1 e BMW Serie 2 Gran Coupé, Aventurine Red metallizzato per BMW X3 e BMW X4.

Importanti aggiornamenti per la app My BMW, disponibile gratuitamente per iOS e Android: tra le novità della prossima release la possibilità di visualizzare le immagini dei dintorni dell’auto (funzione Remote 3D View) e memorizzarle in una gallery; ricevere informazioni sullo stato dell’aria condizionata e della ventilazione; pianificare gli itinerari di viaggio sullo smartphone e trasferirli al navigatore dell’auto; tenere sott'occhio lo stato degli pneumatici (funzione disponibile per i modelli BMW Serie 1, BMW Serie 3 e BMW Serie 4, BMW Serie 2 Coupé, BMW Serie 2 Gran Coupé, BMW Z4 e BMW X5, BMW X6 e BMW X7).

Nuova BMW iX3: arriva il facelift a settembre

Se il percorso del navigatore prevede una sosta presso una stazione di ricarica ad alta potenza, con l’ultimo aggiornamento software l’auto avvierà automaticamente la procedura di pre-riscaldamento delle batterie quando ci si avvicina alla colonnina. In questo modo la ricarica sarà più rapida ed efficiente. Questa funzionalità è già attiva su BMW i4 e BMW iX.

