CONVERTIBLE Presentata ufficialmente lo scorso giugno, nuova BMW Serie 4 arriva ora anche in versione cabriolet. Come ovvio, le differenze estetiche rispetto alla coupé sono davvero risicate: le novità riguardano essenzialmente il nuovo tetto retrattile in tela, non più in lamiera come sulla precedente generazione, ma in materiale sintetico per un maggior confort acustico e termico. Una rivoluzione stilistica che non solo impreziosisce il look della sportiva bavarese, ma introduce anche una serie di importanti migliorie. Grazie a questa soluzione, infatti, il tettuccio di nuova Serie 4 Cabrio è più leggero del 40% rispetto alla passata edizione. L'auto può inoltre contare inoltre su un bagagliaio più ampio, che tocca ora i 385 litri.

GRIGLIA IMPONENTE La capote di nuova BMW Serie 4 2021 viene reclinata automaticamente da un sistema a controllo elettronico che sbriga la pratica in 18 secondi, fino a una velocità massima di 50 km/h. Il tettuccio è disponibile in due diverse colorazioni: Nero, o in alternativa, Anthracite Silver (su richiesta). Come anticipato, nulla cambia, complessivamente, sotto il profilo del design rispetto a nuova Serie 4 Coupé: anche sulla convertible viene dunque riproposta la vistosa griglia a doppio rene, con l’auto che grazie al tetto a scomparsa assume nel complesso un aspetto al tempo stesso più slanciato e più aggressivo. All'interno, l’unica differenza apprezzabile è la sostituzione del divanetto posteriore con due poltroncine singole. Anche cockpit e sistema multimediale rimangono infine pressoché invariati rispetto alla variante chiusa.

MOTORIZZAZIONI BMW Serie 4 Convertible sarà offerta sia con propulsori benzina, sia Diesel, con le unità a gasolio che godranno del supporto della tecnologia mild-hybrid 48V. Lato benzina, si parte dunque dal 2 litri 4 cilindri in linea da 184 CV della 420i, passando per la declinazione più potente da 258 CV (430i), per arrivare infine alla top di gamma M440i xDrive spinta da un 3 litri 6 cilindri in linea da 374 CV. Per quanto riguarda invece i Diesel, l’offerta si compone del 2 litri 4 cilindri da 190 CV di 420d MHEV, inoltre della versione 430d MHEV da 286 CV e della M440d da 340 CV, entrambe equipaggiate con un 3 litri 6 cilindri in linea mild-hybrid e disponibili rispettivamente da luglio e novembre 2021. Per tutte le altre motorizzazioni, il debutto sul mercato è atteso per marzo 2021. Prezzi ancora tutti da definire. Nel frattempo, sfoglia la gallery e rifatti gli occhi.