HAPPY HOUR BMW Come ogni thriller che si rispetti, anche il ''giallo'' dell'immagine sfuggita dalla cassaforte prima che il countdown giungesse a termine. Nuova BMW Serie 4 Coupé viene svelata ufficialmente martedì 2 giugno alle 18 ora italiana. Qui sotto, il video della cerimonia della world premiere trasmesso in streaming live. La foto ''leaked'' rovina in parte la sorpresa, ma la maxi-griglia con il maxi-doppio rene verticale era un dettaglio ''spoilerato'' dopotutto ormai da tempo. Certo che fa effetto...

INDIVIDUAL Come anticipato nel corso dei mesi, l'edizione in chiave più sportiva di BMW Serie 3 d'ora in avanti si distinguerà non solo per carrozzeria a tre porte e tetto più spiovente da coupé, ma anche per una connotazione più specifica del suo musetto, anzi ''musone''. Da orizzontale, il doppio rene assume un orientamento perpendicolare al suolo, e soprattutto espande la sua superficie, sin quasi a scoppiare. Quando incrocerai per strada nuova Serie 4, non potrai confonderla mai più con Serie 3, rispetto alla quale (pur condividendone la piattaforma) è non solo più bassa (-57 mm), ma anche più larga di carreggiata (+23 mm) e più lunga, in seguito allo stretching dell'interasse (+42 mm). Insomma, 100% un'auto a sé.

M4 DREAMING Non del tutto note invece le specifiche circa motori e dotazioni, anche se possiamo immaginare una line-up piuttosto simile a quella della sorella a tre volumi, diesel due litri escluso. Al lancio (quarto trimestre 2020), i turbo benzina 2 litri 4 cilindri (430i) e 3 litri 6 cilindri in linea (M440i), con tanto di innesto di tecnologia mild hybrid. L'M4 arriverà soltanto successivamente, ma saranno fuochi d'artificio. Idem per la cabriolet e Serie 4 Gran Coupé. Appuntamento a martedì ad orario aperitivo.