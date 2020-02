IPERTROFICA Per sua costituzione, non correrà certo il rischio di essere ricoverata per insufficienza renale. Nuova BMW Serie 4 adotterà un frontale rivoluzionario, o meglio: il Doppio Rene torna in posizione verticale dopo quasi 50 anni, dopo cioè che in seguito alle varie 2.8 CS, 3.0 CS, 3.0 CSi e 3.0 CSL della serie E9, costruite tra gli anni Sessanta ed i Settanta, l'Elica decise di passare a una calandra più orientata in senso orizzontale. Rispetto ad allora, le dimensioni della griglia sono tuttavia decisamente maggiorate, e questa no, non è una novità, vedi nuova X5, nuova X6 e ancora prima X7. Ecco in rete le primissione fotografie di Serie 4 di seconda generazione. Simile alla Concept 4 da piedistallo, ma con qualche differenza. Quali?

SERIE 4 VS CONCEPT 4 Pressoché identica, quindi, la sagoma del Doppio Rene (salvo l'assenza della cornice cromata: gli ultimi rimasugli di camuffatura ci impediscono di formulare una risposta). L'esemplare sorpreso semi-nudo abbandona casomai il reticolato a nido d'ape e riempie la superficie di mini-listelli cromati: effetto scenico comunque assicurato. Passiamo ai fari: per nuova Serie 4 (anteprima al Salone di Ginevra?), rispetto a Concept 4 gruppi ottici anteriore dalla stessa sagoma, ma con i doppi proiettori Laser dall'aspetto differente. Uguali anche le prese d'aria, lo splitter inferiore prende invece una forma appena più tradizionale, cioè più sviluppata in senso trasversale e anche un poco meno appuntita.

CHIRURGIA ESTETICA Capovolgiamo la prospettiva: al retrotreno ancora fari (quasi) identici alla Concept 4, cambia semmai il disegno delle feritoie per lo sfogo di aria calda. Quanto agli scarichi, la Serie 4 ''leaked'' presenta terminali tondi e di diametro piccino, ma è probabile che gusci a trapezio come quelli del prototipo di Francoforte si aggiungano alla compagnia prima del lancio. Ah, il telo copre ancora gli specchi retrovisori, ma aspettatevi calotte più convenzionali, non più protuberanze alla Star Wars. Il resto è ancora avvolto dal segreto, interni inclusi. Ma se è vero che new Serie 4 non si differenzierà dalla sua concept di una quota superiore al 15% (Monaco dixit), allora l'auto è in realtà già bell'e che svelata...

Via: Bimmerpost.com