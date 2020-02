BMW SERIE 4 Dopo il debutto in anteprima mondiale al Salone di Francoforte 2019 con il nome di Concept 4, diventerà realtà in estate la nuova coupé sportiva ad alte prestazioni BMW Serie 4 2020. Sul web, in attesa del fatidico momento che scioglierà tutti i dubbi, iniziano a circolare ipotesi sull'aspetto che avrà nelle sue vesti definitive.

COME SARÀ La concept di Francoforte aveva il compito di raccontare il futuro del design del Marchio. Ma il nuovo modello, che dovrebbe essere svelato ufficialmente in estate, prima di essere messo in vendita alla fine dell'anno, quanto sarà fedele al prototipo? La certezza dovrebbe essere la griglia anteriore che, in continuità con la strada intrapresa da Bmw, sarà decisamente ingombrante. Dominato dal doppio rene con contorno segmentato il frontale, dove la griglia della Serie 4 sarà la prima verticale allargata dai tempi della E9 degli anni Settanta. L'obbiettivo è cercare di mettere un po' di distanza tra la coupé e la berlina Serie 3 su cui si basa. Come nel prototipo, che già ai tempi di Francoforte si diceva fosse definitvo all'85%, anche nell'auto di serie non stupirebbe vede confermato il taglio affilato dei gruppi ottici, molto sottili e basati sulla tecnologia laser.

MOTORI Per quanto riguarda i motori le prime informazioni lasciavano intendere che dovrebbero spaziare da propulsori a benzina e turbodiesel di ultima generazione, includendo però anche ibridi, plug-in hybrid e addirittura a idrogeno, basati sulla tecnologia fuel cell. Le ultime indiscrezioni parlano della presenza prossima a listino di una versione pepata M440i xDrive -in foto qui sotto- spinta da un motore a sei cilindri turbo da 3,0 litri e 369 CV abbinato a un cambio automatico a otto velocità e a quattro ruote motrici. Meno prossima, ma sempre prevista, anche la M4 con motore da 3,0 litri a doppio turbocompressore da 500 CV, con sistema di trazione integrale selezionabile (se confermato, sarebbe la prima volta per una M4): per lei si parla però di un debutto nel 2021.