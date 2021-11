La Serie 3 station wagon aggiorna la tecnologia di bordo per sicurezza e infotainment ma evolve anche il look. Arriva nel 2023 con motori ibridi

NOVITÀ PER LA BEST SELLER DI MONACO La Serie 3 è uno dei modelli di maggiore successo di BMW e dopo meno di tre anni dal debutto iniziano a girare su strada i muletti della versione aggiornata, che in queste immagini vediamo con carrozzeria station wagon. Un facelift in leggero anticipo sui tempi rispetto alla programmazione abituale, che di solito vede l’arrivo dell’aggiornamento di metà carriera dopo circa 4 anni. Rinnovamento giustificato dalla rapida evoluzione dei sistemi di sicurezza e degli assistenti alla guida che secondo la politica del costruttore tedesco non possono mancare a bordo delle loro automobili. Tra questi dispositivi c'è l'iDrive 7.0 della BMW iX, insieme a un display curvo e molto più grande, che ovviamente include un touchscreen sistemato al centro della console. Insomma, pare certo che questa volta, saranno gli interni della nuova Serie 3 a ricevere gli ammodernamenti più sostanziosi e che includeranno anche l’inedito design della plancia di comando, i nuovi materiali per i rivestimenti e, naturalmente, il sistema infotainment di ultima generazione.

Nuova BMW Serie 3 2023: le foto del prototipo in versione station wagon

VEDI ANCHE

OK DENTRO, MA ANCHE IL VESTITO CAMBIA Detto questo, anche la carrozzeria beneficerà della giusta dose di modifiche, con paraurti anteriore e posteriore ridisegnati e nuovi gruppi ottici anteriori, che sembrano presentare una disposizione modificata delle luci diurne a LED denominate “Angel Eyes”. Un'analisi più attenta del prototipo avvistato nei dintorni del Nürburgring rivela che i proiettori diventeranno un po' più sottili, mentre le luci diurne trovano origine dall'alto del fanale stesso anziché dal basso come sull'attuale Serie 3 G20. Lo stile della nuova Serie 3 sarà definito anche da una calandra leggermente diversa, ma nessun enorme aumento di dimensioni sulle orme della controversa Serie 4.

Nuova BMW Serie 3 2023: il frontale cambia stile con nuovi fari e calandra ridisegnata

L’IBRIDO PRENDE IL SOPRAVVENTO Per quanto riguarda la gamma motori, BMW Serie 3 2023 focalizza ancor più l’attenzione sull'elettrificazione, con una versione completamente elettrica i3 che non sarà del tutto fuori questione, anzi. Tuttavia, la maggior parte dell'enorme assortimento di motori a benzina e diesel a tre e quattro cilindri in linea del modello attuale sarà dotato di un sistema mild-hybrid a 48 volt, mentre la gamma ibrida plug-in sarà aggiornata con nuove versioni più potenti. Ad ogni modo, modelli come M340i e M340d non avranno la stessa probabilità di sopravvivere al taglio, poiché la Comunità Europea si sta avvicinando lentamente, ma inesorabilmente allo standard sulle emissioni Euro 7, che li renderebbe quasi invendibili dopo l'anno 2025. Il logo con la “M” di Motorsport potrebbe rimanere, ma sotto il cofano troverebbero posto dei quattro cilindri elettrificati invece dei sei cilindri in linea.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/11/2021