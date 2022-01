Nuova BMW M5: il futuro si fa elettrizzante, in arrivo la plug-in hybrid

LA SUPER BMW FA VEDERE DI CHE PASTA È FATTA Dopo che la BMW ha svelato il restyling di metà carriera della berlina supersportiva M5 nel giugno 2020, ha iniziato a sviluppare l’M5 di prossima generazione poco tempo dopo, e ora avete sotto gli occhi il risultato del nuovo progetto: ecco le prime immagini della più potente Serie 5 mai costruita. Il prototipo veste i panni dell’auto ibrida (gli adesivi sulle fiancate lo testimoniano), il che conferma l'annuncio dato da Markus Fläsch, CEO di BMW M, che nel 2021 ha dichiarato che la BMW M5 di nuova generazione sarebbe stata disponibile come auto elettrificata. Secondo i bene informati, la futura BMW M5 arriverà nel 2024, un anno dopo la Serie 5 di nuova generazione (BMW G60). Il motore ibrido plug-in potrebbe avere una configurazione V8 a benzina e due motori elettrici per una potenza complessiva di circa 750 CV e una coppia di ben 1.000 Nm. Lo stesso propulsore sarà messo sotto il cofano della prossima BMW XM – o, se preferite, X8.

Nuova BMW M5: in arrivo con motore ibrido ricaricabile alla spinaUNA M5 100% ELETTRICA NON È NEI PIANI (PER ORA…) Il debutto di un modello BMW i5M completamente elettrico potrebbe non essere possibile a questo punto perché avrebbe bisogno di una tecnologia della batteria significativamente più avanzata, a cui la BMW avrebbe accesso nel 2025 con un’architettura costruttiva tutta nuova. Inoltre, le batterie dovrebbero diventare più leggere, per offrire prestazioni dinamiche simili a quelle della gemella con motore convenzionale. Fino ad allora, la divisione sportiva di BMW lavorerà su PHEV e varianti elettriche già esistenti come l'iX M60.

Nuova BMW M5: i primi muletti fotografati su strada durante i collaudiSISTEMA MULTIMEDIALE DI RIFERIMENTO Lato infotelematico, l’M5 di nuova generazione potrebbe racchiudere le ultime caratteristiche tecnologiche del costruttore tedesco come il BMW Curved Display (quadro strumenti completamente digitale e touchscreen centrale perfettamente integrati), BMW iDrive 8.0, BMW Digital Key Plus con tecnologia a banda ultra larga (Digital Key 3.0), ecc. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza e sicurezza, dovrebbe essere integrata almeno la guida autonoma di livello 2 con marcia in autostrada e funzioni di parcheggio autonome. Probabilmente saranno dispositivi un pizzico meno ambiti dai futuri proprietari di un tale incrociatore, capace di passare dal pavé cittadino ai cordoli di un circuito senza fare un plissé.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/01/2022