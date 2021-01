NELLE MANI DEL PILOTA Dopo la presentazione della nuova BMW M5 CS 2021, la casa di Monaco mette la sua ultima creazione nelle mani del pilota Connor DePhilippi, per una prima presa di contatto. Naturalmente ci scappa anche qualche traverso a gomme fumanti, che potete guardare nel video qui sotto, tratto dal canale ufficiale di BMW USA su YouTube.

POTENZA, AGILITÀ E CURA DEL DETTAGLIO Per quanto siano commenti per così dire istituzionali (mai chiedere all'oste se il suo vino è buono!), ciò che dice il pilota americano a proposito della ''più veloce e potente vettura mai costruita da BMW M'' è credibile. Tra le curve del BMW Performance Center in South Carolina le prime cosa a impressionarlo sono la potenza, la coppia e l'agilità. Ma anche le finiture: ''La M5 e la M5 Competition erano già macchine notevoli, ma la cura del dettaglio che hanno messo in questa CS è folle''.

L'IMPORTANZA DEI MATERIALI Altro commento degno di nota, che trova riscontro anche nella mia personale esperienza, è che sedili realmente sportivi e un volante in Alcantara diano un contributo non trascurabile al feeling con l'auto, creando suggestioni che richiamano le auto da corsa. Non solo l'occhio, ma anche il tatto vuole la sua parte.