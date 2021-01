LA M5 CS IN CIFRE Era tutto vero: dalle foto sfuggite in rete che vi abbiamo mostrato ieri alle informazioni su motore, potenza, cambio e trasmissione. A Monaco hanno tolto ufficialmente i veli dalla nuova BMW M5 CS 2021, la versione più prestazionale della berlina tedesca. E i numeri fanno impressione: 3 secondi netti nello 0-100 km/h; 10,4 secondi per raggiungere i 200 all'ora da ferma e una velocità massima autolimitata di 305 km/h. Oltre all'aumento delle prestazioni e ai 10 cavalli in più, rispetto alla M5 standard calano, seppur di poco, consumi ed emissioni, con la CS che fa segnare un consumo medio misurato nel ciclo WLTP che va da 11,3 a 10,9 l/100 km, con emissioni di CO2 da 257 a 248 g/km, mentre la M5 standard è accreditata di 11,3 - 11,1 l/100 km e 259 - 254 g/km.

DA 4 A 2 RUOTE MOTRICI Tutto ciò si deve al poderoso motore V8 biturbo da 4,4 litri, capace di erogare 635 CV e 750 Nm e di rendere la M5 CS l'auto più potente nella storia di BMW M. Scarica a terra la potenza attraverso il cambio automatico a 8 rapporti M Steptronic e una trazione integrale M xDrive, che può essere commutata in sola trazione posteriore (2WD) quando, in pista, viene voglia di far fumare le gomme e di guardare la strada dal finestrino laterale: metti che non vuoi sporcare il parabrezza... Dotata di un assetto logicamente rivisto, anche per far fronte ai 70 chili risparmiati sulla bilancia rispetto alla M5 Competition fino a raggiungere i 1.825 kg, la M5 CS adotta pneumatici Pirelli P Zero Corsa di misura mista: 275/35 R 20 all'anteriore e 285/35 R 20 al posteriore).

DETTAGLI TUTTI DA GODERE Ma che fosse un bombardone ce lo aspettavamo già. Quello che forse non ci aspettavamo - anche se ormai sappiamo che in BMW sono maestri - è quanto le finiture e la cura del dettaglio della nuova M5 CS sappiano scatenare la libidine. Un'occhiata non basta per cogliere tutti i preziosismi messi in atto per rendere la M5 ancora più seducente. Si notano subito il cofano motore in carbonio a vista e il diffusore posteriore nello stesso materiale, mentre è un piacere da assaporare con più calma indulgere con lo sguardo sulla calandra e sui particolari della carrozzereia rifiniti in color bronzo, sui fari con tecnologia BMW Laser con elementi a L che si illuminano di giallo, sui 4 terminali dello scarico in acciaio e sui cerchi da 20 pollici, dai quali si vedono benissimo i mega-dischi dei freni in materiale carboceramico morsi da monumentali pinze verniciate in rosso (che sono di serie).

GLI INTERNI Gli interni sono caratterizzati da quattro profilatissimi sedili singoli, per altrettanti occupanti, rivestiti in pelle Merino e che recano il tracciato del Nurburgring come decorazione del poggiatesta: quelli anteriori sono di tipo M Carbon e hanno il logo M5 illuminato, per esaltare l'effetto scenico. La console centrale è stata ridisegnata e contestualmente la vaschetta portaoggetti sotto al bracciolo è stata eliminata, per contribuire a limare il peso, mentre i paddle in carbonio dietro al volante hanno una cura del dettaglio decisamente fuori dal comune, con i simboli + e - ricavati con un'incisione passante bordata di rosso. Altro dettaglio degno di nota è il volante in Alcantara con indice a ore 12 che aiuta a individuare la centratura: come sulle auto da corsa.

QUANTO COSTA E QUANDO ARRIVA Proposta in edizione speciale a tiratura limitata, sarà in vendita a primavera, a un prezzo di 204.900 euro. Le colorazioni disponibili sono Brands Hatch Grey metallizzato, le vernici opache BMW Individual Frozen Brands Hatch Grey metallizzato e Frozen Deep Green metallizzato, e la verniciatura color oro per le pinze dei freni offerta in opzione.