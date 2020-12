STRIPTEASE È trascorso più di un anno da quando BMW ''dimenticò'' di coprire i badge su nuova M5 CS, più di due anni invece da quando la variante ''hardcore'' della M5 venne avvistata per la prima volta durante i test al Nurburgring. Nel frattempo, le voci si ammucchiavano a tonnellate: ora, finalmente, dei Serie 5 in versione Arma Letale l'Elica è finalmente pronta a condividere alcuni dettagli, data della world premiere inclusa. Lo fa attraverso Il CEO di BMW M Markus Flasch, lo fa attraverso una storia di Instagram che svela poco all'occhio, ma stuzzica la fantasia.



L'ORO IN FRONTE Nuova BMW M5 CS salirà sul palcoscenico a gennaio 2021. E porterà con sé un V8 Twin Turbo di 4,4 litri da 635 cv di potenza (e 750 Nm di coppia motrice), vale a dire 10 cv in più di quanto si era ventilato sino a ieri, vale a dire inoltre 18 cv in più di M5 Competition, auto rispetto alla quale è più leggera di 70 kg. Forza bruta, ma anche un'armatura da scontro tra titani: calandra a doppio rene rifinita in bronzo dorato (vedi anche M2 CS), ruote in alluminio forgiato, freni carboceramici con pinze rosse. Dulcis in fundo, i fari gialli in pieno stile motorsport, e sulla falsariga di quanto già visto su M8 Gran Coupé First Edition.

STAY TUNED All'interno, gli stessi sedili avvolgenti in carbonio di nuove M3 ed M4 Competition, ma col profilo del Nurburgring Nordschleife sui poggiatesta, forse a suggerire che M5 CS ha stabilito un nuovo record sul giro proprio lassù. Il coundown è agli sgoccioli, presto il velo cadrà a terra e a raccontarsi sarà lei in prima persona.