Un'altra Mission Impossible per Tom Cruise

Come già vi abbiamo raccontato, la situazione per quanto riguarda l'industria del cinema non è delle più facili. Si stanno accumulando ritardi su ritardi, e alcuni dei film più attesi di questa stagione (come 007 No Time To Die e Fast and Furious 9) non vedranno la luce fino alla prossima. Ciononostante si continua a girare, ed è il caso di Mission Impossible 7: la sua uscita era originariamente prevista per il luglio del 2021, ma al momento è rimandata al 19 novembre dello stesso anno.

PROSSIMAMENTE Il regista del film è Christopher McQuarrie, già dietro la cinepresa nei capitoli Rogue Nation e Fallout, e si spera che la situazione-ritardi venga presto risolta, dal momento che, almeno in teoria, c'è già in programma anche Mission Impossible 8, che dovrebbe venire girato subito dopo e uscire nei cinema a novembre 2022.



TOM CRUISE E BMW M5 Il protagonista di questi nuovi capitoli della saga di Mission Impossible è ancora una volta Tom Cruise. È cosa nota che la star sia solita ricorrere molto raramente agli stuntman, soprattutto quando si tratta di scene al volante. Se in Mission Impossible Fallout l'attore era protagonista di un inseguimento alla guida di una Serie 5, anche nel nuovo Mission Impossible 7 continua la partnership con BMW, che in particolare darà modo di ammirare in azione la nuova BMW M5.

PER LE STRADE DI ROMA Recentemente sono comparsi sul web alcuni video, che vi mostriamo in questo articolo, che testimoniano le riprese del film proprio a casa nostra, per le strade di Roma. In particolare si tratta di una scena che vede Cruise al volante della M5 (senza portiere!), inseguito da auto e moto della polizia, e anche di alcune scene a bordo di una vecchia Fiat 500 gialla. Al suo fianco, sul sedile del passeggero, l'attrice Hayley Atwell.

DIETRO LE QUINTE Nei video, Cruise dà prova della sua abilità alla guida con una serie di manovre decisamente non alla portata di tutti; è divertente inoltre notare che, per stare al passo con i 600 CV della M5, anche le auto impiegate per le riprese non sono propriamente delle utilitarie, bensì una Nissan GT-R e una Porsche Cayenne.