CIAK, SI GIRA! Nei mesi scorsi, Tom Cruise è stato impegnato nelle riprese del prossimo episodio della saga ''Mission: Impossible''. Lo abbiamo visto impennare con una BMW G 310 GS e sgommare a tutto gas, stavolta invece la moto coinvolta è una Honda CRF450 e l'attore di Hollywood è stato protagonista di uno spettacolare salto da una gigantesca rampa. La ripresa di questo salto è considerata come la più costosa di tutto il film: si parla di un set up di circa 2 milioni di sterline (2.240.000 euro).

TOM, UN PROTAGONISTA ASSOLUTO La scena doveva essere realizzata a Venezia, ma a causa del Covid i piani sono cambiati e la rampa è stata montata in una base RAF dismessa nell'Oxfordshire, in UK. A filmare c'era un enorme drone, mentre Tom Cruise e la moto erano legati con delle imbragature a dei robustissimi cavi. Purtroppo, una delle Honda del set è precipitata a terra esplodendo e aumentando i costi di questa ripresa. Per evitare che qualcuno filmasse la scena, i semafori sono stati programmati appositamente in modo che nessuno fosse presente attorno alle enormi strutture. Questo, però, non ha fermato un curioso che è riuscito a filmare il video che trovate nell'articolo.