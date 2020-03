RIPRESE COMPLICATE Arriva dal Daily Mail una ricca fotogallery scattata sul set di Mission: Impossible 7, il nuovo capitolo della saga che ha sempre visto Tom Cruise come protagonista. Le immagini compaiono su una testata britannica perché è proprio in Inghilterra che si è spostata la produzione del film. Il mese scorso le riprese si stavano svolgendo a Venezia, ma alle prime avvisaglie dell'esplosione del Coronavirus è stato obbligatorio spostarsi. Ora pare che le riprese di interni abbiano luogo negli studi Pinewood del Buckinghamshire, mentre alcuni esterni sono stati girati su una pista di Dunsfold (nel Surrey) che già ha visto protagonista la troupe di Top Gear.

DIETRO LE QUINTE Da queste foto backstage possiamo avere la certezza di trovarci di fronte, come sempre, alla giusta dose di azione, inseguimenti ed evoluzioni, spesso interpretate davvero da Cruise che, notoriamente appassionato di velocità e guida spericolata, solo in alcuni momenti ricorre all'utilizzo di una controfigura. Possiamo vederlo guidare un GS BMW producendosi anche in svariate impennate, e passare alle quattro ruote sempre del marchio tedesco per un inseguimento a tutto gas. C'è anche una scena in cui il Nostro è alla guida di una vecchia Mini, trattata senza la cura che si riserva agli anziani e fatta invece sgommare con prepotenza. Nelle foto backstage compaiono anche un aereoplano della Royal Air Force e un elicottero.

PROSSIMAMENTE Insomma, come al solito stanno facendo le cose in grande, e difficilmente potremmo aspettarci diversamente da un film della saga di Mission: Impossible. L'attesa per questo settimo capitolo dovrebbe durare fino all'estate del 2021, ma considerata la situazione attuale ovviamente tutto può essere suscettibile di modifiche. Quello che è certo da queste immagini è che gli studios stiano quantomeno cercando di girare il più possibile. Nell'attesa dell'uscita del nuovo Mission Impossible, potremo vedere Tom Cruise sugli schermi nel nuovo Top Gun: Maverick, che dovrebbe debuttare già questo giugno, ma anche in questo caso, stante la situazione attuale, nulla è sicuro al cento percento.