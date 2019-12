SEQUEL I fan di Top Gun, storico film che narra le gesta del tenete della Marina Pete Mitchell “Maverick” (Tom Cruise), sono in fermento: nell’estate 2020 Top Gun tornerà nei cinema con il sequel “Top Gun Maverick”. Tom Cruise sarà ancora a bordo di potentissimi caccia, ma non si priverà nemmeno delle due ruote, ovviamente a marchio Kawasaki. Il trailer del film mostra l’attore americano in sella alla sportiva sovralimentata Kawasaki H2, ma ci sarà spazio anche per la leggendaria GPZ 900R. Proprio lei, sfruttando il traino pubblicitario di un film tanto iconico, potrebbe essere protagonista inattesa nel 2020.

COME POTREBBE ESSERE L’indiscrezione circola in rete da un po’ di tempo, ma l’ultima mossa di Kawasaki ha ravvivato l’attenzione dei media sull’argomento. Proprio in questi giorni la Casa di Akashi, sui suoi canali social, ha postato un video che ripercorre le tappe della carriera della GPZ 900R, che per anni è stata la più veloce moto stradale del pianeta con i suoi 260 km/h. Se gli ingegneri nipponici decidessero di farla tornare magicamente su piazza, probabilmente si affiderebbero alla consolidata base della Z 900 RS: la video prova, già apprezzata per il sapiente mix tra modernità e tradizione. La vintage oggi a listino permetterebbe di mantenere la cilindrata (in realtà aumentata a 949 contro gli originali 900 cc) e le prestazioni – 111 cv odierni contro i 115 della GPZ originale – in linea con la progenitrice nel totale rispetto della storia.

DESIGN FEDELE I colleghi giapponesi della rivista Young Machines, veri guru quando si tratta di scoop inerenti ai costruttori nipponici – hanno immaginato anche il look della nuova GPZ 900R. Se così fosse sarebbe decisamente in linea con i canoni estetici tipici degli anni’80: faro rettangolare (ovviamente a LED), forme abbondanti e caratterizzate da linee squadrate, sella lunga e spaziosa e scarico basso e corto.

TREND SUZUKI Kawasaki così facendo si accoderebbe a Suzuki nel tentativo di far tornare in voga gli eighties. Proprio la Casa di Hamamatsu ha intrapreso questo percorso con Katana e nuova V-Strom che richiama le linee della DR-BIG, senza dimenticare che in un altro segmento di mercato, quello delle enduro stradali, nomi come Africa Twin e Ténéré hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati. Se fossi in Kawasaki io un pensierino ce lo farei… magari proprio sfruttando come testimonial Tom Cruise.