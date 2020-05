Cinema nello spazio

La notizia è ancora molto, molto vaga. Però in un momento come questo, in cui praticamente non si può quasi uscire di casa, l'idea di un film girato nello spazio diventa forse ancora più affascinante. Pare sia questa l'ultima idea di Tom Cruise, e sarebbe la prima volta nella storia. Secondo un articolo della testata americana Deadline, ripreso da Autoevolution, il celeberrimo attore hollywoodiano starebbe lavorando insieme a Elon Musk e alla sua Space X, in collaborazione con la NASA, per questa idea abbastanza pazzesca. Non si sa molto di più, a parte che si tratterebbe di un film del tutto nuovo, e non di un nuovo capitolo di Mission Impossible.

PROSSIMAMENTE Ovviamente è ancora presto per qualsiasi tipo di dettaglio, però se è vero che molte compagnie stanno già lavorando alacremente per portare nello spazio i turisti, perché questo non dovrebbe essere possibile anche per portare una troupe cinematografica? Del resto c'è di mezzo Elon Musk, che sappiamo non si tira indietro facilmente quando si tratta di portare qualcosa nello spazio... Per ora non resta che aspettare e stare a vedere. E nell'attesa non dovrebbero mancare film con Cruise, visto che sono previsti sia un nuovo Mission Impossible (a novembre 2021) che il nuovo Top Gun (a dicembre di quest'anno)!