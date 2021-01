SVELATA SU INSTAGRAM Attesa per il debutto ufficiale entro la fine di gennaio, la nuova BMW M5 CS compare in alcune foto sfuggite in Rete. La Casa di Monaco aveva già dato parecchie informazioni sulla versione hard core della sua berlina, condividento anche un video teaser, ma nelle immagini che pubblichiamo nella gallery possiamo vedere l'auto nella sua interezza e sembra proprio che gli scatti siano autentici.

LA SCHEDA TECNICA Quanto alla scheda tecnica della nuova super berlina bavarese, era stato lo scorso Markus Flasch, capo della divisione M di BMW, a comunicare una potenza di 635 CV e una coppia di 750 Nm per il motore V8 Twin Turbo di 4,4 litri. La CS avrebbe isomma 18 cavalli in più di M5 Competition, ma sarebbe anche più leggera di 70 kg, per un peso finale di 1.825 kg, se la matematica non ci inganna. Il tutto tenuto a bada da immancabili freni carboceramici.

GLI INTERNI La riduzione del peso dovrebbe derivare principalmente dalla semplificazione degli interni in chiave racing, con sedili molto sportivi, e con l'ampio uso della fibra di carbonio. Ma senza rinunciare a una buona dose di lusso e cura delle finiture, come si vede dalle foto. Allo stato attuale non c'è da pensare alla rinuncia della trazione integrale xDrive che già troviamo sulle BMW M5 e M5 Competition (qui l'approfondimento), abbinata al cambio automatico a otto rapporti. Una trasmissione, quella della M5, che può diventare solo posteriore con un'apposita funzione, per favorire la guida in sovrasterzo.

ARRIVO E PREZZI I prezzi della nuova BMW M5 CS dovrebbero superare quelli della M5 Competition, che attacca a 132.450 euro, ma tutte le informazioni ufficiali non dovrebbero tardare e il lancio sul mercato è atteso entro l'anno.