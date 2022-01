Nuova BMW M2: la bavarese in salsa piccante si mostra ancora

NOVITÀ DALLA GALASSIA MOTORSPORT DI BMW A quanto pare il reparto sportivo M di BMW ha iniziato il 2022 con il piede pesante sull’acceleratore e dopo l’uscita della M5 plug-in hybrid dalle officine di Monaco, immortalata dai fotografi spia, ecco che fa la sua apparizione nella stessa zona anche la più piccola M2. Si è fatta vedere in una fugace apparizione, naturalmente in veste di prototipo e confermandoci, se mai ce ne fosse stato bisogno, che anche questo modello avrà in gamma la versione “palestrata”. In effetti, l’avevamo già vista scaldare motore e gomme pochi mesi fa, ma oggi la nuova generazione della più piccante fra le Serie 2 si mostra di più. Sotto la pellicola mimetica l’auto sembra seguire la classica formula stilistica dei modelli M, gonfiando nei punti giusti la carrozzeria delle versioni più “borghesi”. Rispetto ai precedenti scatti spia, il prototipo ci consente di entrare in molti più dettagli. Vediamoli insieme.

Nuova BMW M2: la coda mette in mostra i fianchi belli larghiCOME SI EVOLVE IL LOOK DELLA PICCOLA PESTE Il segno più immediato che questa è proprio una M2 arriva dal retrotreno. Infatti, in sostituzione dei consueti tubi di scarico ben integrati nei paraurti ci sono quattro tubi di scappamento spalancati, che spuntano da un paio di incavi rettangolari e che assomigliano molto agli scarichi di M3 e M4. Oltre alle generose bocche da fuoco, sembra esserci uno spoiler leggermente più pronunciato sul cofano del bagagliaio. Per quanto riguarda il resto del prototipo, le uniche altre modifiche ben visibili riguardano la zona delle ruote. I parafanghi sono stati ulteriormente allargati per un look più aggressivo e per facilitare il montaggio di cerchi e pneumatici di generose dimensioni. Questo muletto calza quelle che sembrano ruote pronte per la produzione, con un design ispirato da altri modelli sportivi griffati M. Appena nascosti dalle doppie razze in lega leggera troviamo dei dischi forati di grande diametro con pinze verniciate nel classico blu M. Detto questo, è ipotizzabile che la nuova Serie 2 sia rivelata entro la fine del 2022. La versione M potrebbe, invece, debuttare pochi mesi dopo il modello normale.

Nuova BMW M32: sul cofano bagagli compare uno spoiler più pronunciatoMOTORE DERIVATO DALLE SORELLE PIÙ GRANDI Infine, è pensabile che il motore si capace di erogare più di 400 CV, ovvero una potenza simile a quella dall'attuale M2 Competition. Poiché il modello in uscita utilizzava una versione depotenziata del motore di M3 e M4, è ragionevole considerare che la nuova unità della M2 sarà una versione “addomesticata” dell’inedito turbo sei cilindri in linea delle sorelle più grandi. Un’altra ipotesi è che a trasmettere tutta la potenza e la coppia alle ruote posteriori possa esserci anche un cambio manuale a sei marce oltre al collaudato automatico doppia frizione a sette rapporti. Questa sarebbe una “notiziona” per gli amanti del genere. I collaudi procedono e i prototipi macinano chilometri per la messa a punto. Non resta che attendere altre novità dalla divisione Motorsport di BMW.

