Da una costola della BMW M 1000 RR ecco la M 1000 R

Nel luglio scorso ho provato una di quelle moto che ti ruba l'anima. Sto parlando della BMW M 1000 RR – ma ho guidato anche la S 1000 R – versione da corsa della supersportiva S 1000 RR, nonché base di partenza per la moto che corre nel mondiale SBK. E se la Casa di Monaco decidesse di produrre anche una versione ancora più estrema della hyper naked S 1000 R? Ecco la M 1000 R.

COME POTREBBE ESSERE Fughiamo ogni dubbio: per ora si tratta solo di un rendering realizzato da Kar Lee di kardesignkoncepts. Ma un'affilatissima M 1000 R andrebbe certamente a ruba. Già solo per l'estetica corsaiola, col frontale più aggressivo, alette aerodinamiche, cerchi in carbonio – come sulla RR – e pinze freno M, il gioco varrebbe la candela. Poi motore spinto al massimo, magari per superare quota 200 CV – sulla supersportiva sono 212 – elettronica sopraffina e peso ridotto ai minimi termini, per intenderci sotto ai 200 kg – sulla superbike sono 192 – e il gioco sarebbe fatto.

PREZZO SUPER Se la forbice tra la S 1000 RR e la M 1000 RR tocca quota 18.700 Euro – la S 1000 RR parte da 19.800 Euro, la M arriva fino a 38.500 Euro col kit M Competition – quanto potrebbe costare la hyper naked top di gamma? Il prezzo finirebbe anche in questo caso col raddoppiare e, dai 14.800 Euro della S 1000 R, potrebbe non andare lontano dai 30.000 Euro. Troppi? Oppure non potreste fare a meno di togliervi questo sfizio?

Pubblicato da Michele Perrino, 26/01/2022