BMW Motorrad, Roberto Tamburini e il team Pistard-TMF vincono il National Trophy 1000. La compagna di successi del pilota riminese – 3 vittorie, 2 secondi e 2 terzi posti su 7 gare – è stata la BMW M 1000 RR (qui trovate la mia prova).

IL TROFEO Il campionato si è concluso domenica 10 ottobre, con Roberto Tamburini in grado di aggiudicarsi la vittoria con una gara di anticipo, il 29 agosto, durante il sesto round sul circuito del Mugello. L’atteso passaggio alla M RR in occasione del secondo round a Misano Adriatico gli ha consentito di essere velocissimo fin da subito, coronando il debutto con la prima vittoria della stagione.

Roberto Tamburini sulla BMW M 1000 RR

IL PILOTA Roberto non è certo un novizio e vanta una grande esperienza ad altissimo livello, con la partecipazione ai campionati del mondo Supersport 600 e Superstock 1000. Ha iniziato il National Trophy 1000 guidando la BMW S 1000 RR con la prospettiva di passare alla nuova BMW M 1000 RR non appena questa fosse stata pronta a scendere in pista. Tamburini, già a podio nella prima gara con con la S 1000 RR, una volta salito in sella alla M 1000 RR ha imposto un passo irraggiungibile per gli avversari, concludendo il campionato in vetta con oltre 40 punti di vantaggio su Luca Salvadori, secondo.

Tamburini, vincitore del National Trophy 1000 con la BMW M 1000 RR

IL TEAM Roberto Tamburini ha corso con il team Pistard-TMF di Gianluca Galesi ed è stato seguito dall’HP Race Support, struttura creata da BMW Motorrad Italia dedicata alle competizioni, il cui obiettivo è dare un supporto tecnico di altissimo livello a tutti quei piloti e team privati che scelgono di correre nei campionati nazionali con le moto BMW S 1000 RR e M 1000 RR. “È stata una stagione fantastica! – dichiara Gianluca Galesi, proprietario del team Pistard-TMF – Innanzitutto devo ringraziare BMW Motorrad Italia e TMF per avermi appoggiato in questo mio ambizioso progetto, così come tutti gli altri nostri sponsor. Mi ero dato come obiettivo la vittoria nel campionato italiano National Trophy 1000 e il binomio Tamburini-BMW si è rivelato una scelta vincente. Roberto è stato un leone, ha lavorato duro per preparare ogni round al meglio e per cucirsi addosso la moto. In gara ha sfoggiato tutta la grinta di cui è capace, andando a conquistare 7 podi in 7 gare, con 3 straordinarie vittorie! Non vedo l’ora che inizi la stagione 2022 perché ho tanti progetti in testa che mi piacerebbe riuscire a concretizzare sempre a fianco di BMW Motorrad”.

