QUATTRO CONTRO DUE Come recita lo slogan che chiude in bellezza la performance, ''una sana rivalità in famiglia non ha mai fatto del male a nessuno''. E quale rivalità è più intrigante di quella, antichissima, tra automobile e motocicletta. Di sfide tra le due e le quattro ruote ne abbiamo passate in rassegna una valanga, mai tuttavia le duellanti appartenevano alla divisione M di BMW. Un reparto conosciuto per aver costruito alcune delle migliori auto di serie ad alte prestazioni di sempre, vedi M2, M3, M4 e M5, ma che da qualche tempo si è dato anche alle moto, vedi M 1000 RR. Volevi forse non farle conoscere le sue nuove compagne di squadra? A cominciare proprio da nuova M3. Gara sulla pista di atletica? No, sulla pista da ballo.

PERMETTE UN WALZER? Sviluppata da BMW Motorrad in collaborazione con BMW M, la new entry M 1000 RR (qui la nostra prova video) è una superbike con motore quattro cilindri in linea da 999 cc che produce 212 cv e 113 Nm e che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi scarsi e di raggiungere una velocità massima di 305 km/h. Per mettere in mostra le sue qualità, BMW ha messo a confronto M 1000 RR con nuova M3 Competition (provata, ovviamente, pure quella) in una serie di divertenti sfide. In questo video, ecco le due signorine mentre si cimentano in una battaglia di drifting. Sembra quasi di sentirlo, l'odore di gomma bruciacchiata.

AND THE DRIFTER IS... Entrambe sono a trazione posteriore, tuttavia in un drift challenge una moto parte chiaramente svantaggiata: per compensare l'assenza di altre due ruote, serve tutta l'abilità del pilota. Mentre col suo 6 cilindri in linea biturbo da 3,0 litri, che sull'asse posteriore scarica 503 cv, oltre ai sofisticati sistemi di regolazione della trazione e della stabilità, nuova M3 è più facile da far scivolare che mai. Se vuoi affinare le tue abilità di guida laterale, l'M3 2021 ha anche una funzione apposita, il Drift Analyzer. Quale modello BMW M si aggiudica l'insolito contest a 6 ruote? Beh, il video non annuncia un vincitore. Sta a te decidere - nel modo più imparziale possibile - a chi assegnare il punteggio più alto.