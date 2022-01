Guida la Land Rover sul lago ghiacciato: il video del disastro

Certe imprese diventano virali sui social per ottime ragioni. Vuoi per le riprese spettacolari, vuoi per l'ardimento che mostrano, vuoi per colpi di scena più o meno intenzionali. Il video che vedete qui sotto, condiviso da Facebook, ha tutti, ma proprio tutti gli ingredienti di cui sopra. Un successo annunciato. Mostra le conseguenze di una spericolata traversata su un lago ghiacciato compiuta al volante di una Land Rover Defender (qui la prova del nuovo modello). Come si suol dire in questi casi, con un inglesismo tanto di moda, ''wait for it!''.

IMMAGINI EPICHE Le riprese sono perfette: la luce bassa sull'orizzonte crea ombre lunghe e tinte meravigliose. Il ghiaccio trasparente sotto l'auto mostra il fondale del lago come fosse di cristallo e, in più, non crea ombre sotto l'auto, mettendola in evidenza. Mattino o sera? Questo non si sa, ma il momento sembra davvero magico fino al tragico epilogo. Ma guardate le immagini fino ai titoli di coda...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/01/2022