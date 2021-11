Al volante della Land Rover Defender 90 2021 mild hybrid

Quando si parla chiaro: già nel nome la Land Rover Defender 90 P400 MHEV si dichiara in tutta la sua potenza, con il 400 che sta a indicare il numero dei cavalli a disposizione. E aggiunge anche MHEV, mild hybrid, per ripulirsi la coscienza. Non sarà la più gettonata delle Defender, ma è sicuramente tra le più snob della famiglia.

L’aspetto da fuoristrada duro e puro, se pur ingentilito dalla matita di Gerry McGovern, e i cerchi da 20 pollici con gomme a spalla alta taglia 255/60 non fanno pensare a un attrezzo sportivo che copre lo 0-100 km/h in 6 secondi netti. Me ne accorco però al primo semaforo, quando premo un poco più del dovuto il pedale dell’acceleratore per levarmi di torno uno che mi stringe. Il sei cilindri a benzina non mette a disposizione soltanto 400 cavalli tra 5.500 e 6.500 giri, ma anche 550 Nm di coppia massima tra 2.000 e 5.000 giri, tanto che il cambio automatico snocciola le marce come una moto da cross e arrivo all’incrocio successivo in un amen.

Land Rover Defender 90 P400 MHEV, il motore 6 cilindri 3,0 litri mild hybrid

SCATTANTE SÌ, MA I CONSUMI... Al terzo semaforo mi cade l’occhio sul display da 10” al centro della plancia e mi rendo conto che non è il caso di abusare dei 400 cavalli altrimenti dura un amen anche il pieno di 90 litri. il computer di bordo indica circa un consumo di 30 litri abbondanti ogni 100 chilometri, ovvero circa 3 km ogni litro di benzina. Scatenando con moderazione gli scalpitanti 400 a fine prova i consumi medi, tra città, strade di montagna e autostrada riesco a contenerli in 15,2 l/100 km, cioè 6,5 km/litro. E pensare che il sei cilindri fa parte di un sistema ibrido, un mild hybrid con aiuto elettrico a 48 Volt che, però, non riesce a compiere miracoli.

DAL SEDILE DI GUIDA Salendo a bordo, trovo super chic il rivestimento in pelle dei sedili, in un verde salvia intonato al colore della carrozzeria, una sciccheria degna di una vecchia Jaguar. Un altro dettaglio dell’abitacolo, questa volta funzionale, che vorrei assolutamente se acquistassi una Land Rover Defender è il terzo sedile anteriore che, quando non viene utilizzato, si ripiega trasformandosi in un comodo appoggio centrale dotato di ampi portabottiglie. Una caratteristica delle vecchie Land Rover, quando ancora si chiamava semplicemente “la Land Rover” e non era ancora stata ribattezzata Defender, che torna disponibile (918 euro) e che, potendo ospitare tranquillamente un adulto di taglia normale, rende la Defender 90 una sei posti a tutti gli effetti.

Land Rover Defender 90 P400 MHEV, il terzo sedile anteriore è optional

LE MISURE CHE CONTANO Il sesto posto è un invitante intrattenimento per adulti e bambini, e con i miei ho dovuto fare i turni per evitare discussioni, ma anche una soluzione che rende flessibile l’abitacolo per mantenere quattro posti abbassando un sedile posteriore per aumentare lo spazio per i bagagli, che non è proprio abbondante. Land Rover dichiara per la Defender corta, la 90, un bagagliaio di 397 litri che non sono tenti, ma nemmeno pochi per un’auto lunga 432 centimetri (458 considerando la ruota di scorta appesa al portello). Il vano è profondo 46 centimetri e alto 73 e i bagagli si impilano uno sull’altro, ma tendono a scivolare.

MEGLIO SFRUTTARE L'ALTEZZA Se acquistassi una Defender 90 mi attrezzerei con una rete da bagagliaio per poter caricare fino in alto e ottenere così una buona capacità di carico. Quando carico fino al tetto o quando utilizzo il sedile centrale, e il suo poggiatesta ingombra quasi completamente la vista posteriore, viene in aiuto lo specchio retrovisore interno digitale, con la telecamera piazzata nella pinna sul tetto, che restituisce una ottima visuale posteriore di giorno ed eccezionale di notte (come una ripresa notturna in un film). Abbassati i sedili posteriori si crea uno scalino nel piano di carico ma si dispone di un vano lungo 131 centimetri e di 1.563 litri di volume. Vi serve più spazio? Leggete la prova della Defender 110.

Land Rover Defender 90 P400 MHEV, il bagagliaio

SEDILI SMEMORATI La posizione di guida è alta, si guardano negli occhi gli autisti dei furgoni, ma salire a bordo non è una scalata impossibile, grazie alle sospensioni attive. L’accesso ai posti posteriori ha la difficoltà di tutte le tre porte, ma non sono necessarie particolari doti ginniche: lo schienale dei sedili anteriori si ripiega in avanti e, grazie a un pulsante sul fianco esterno di entrambi i sedili si fa scorrere la seduta in avanti con un tocco. Peccato che, quando voglio riportare la seduta indietro, il sedile non memorizzi la posizione di partenza e devo trovarla a occhio tenendo premuto il pulsante.

A bordo trovo mille vani per riporre chiavi, smartphone e tutto quanto mi trascino dietro, a partire dalla mensola gommata che taglia in larghezza tutta la plancia, alle grandi tasche nelle portiere fino agli spazi ricavati nello schienale del posto centrale. Lo schermo davanti al pilota da 12,3” riproduce gli strumenti con la grafica delle vecchie Land Rover e, al centro, mostra varie informazioni, dal computer di bordo alle indicazioni del navigatore, da quanto si è virtuosi in termini di consumi al volante alle informazioni utili in fuoristrada come gli angoli di inclinazione e longitudinale, ma selezionare queste informazioni potrebbe essere meno laborioso se non si dovesse passare da un menu ad albero che richiede molti clic sui comandi al volante.

Land Rover Defender 90 P400 MHEV, la plancia

A TUTTO TOUCH Lo schermo touch da 10” al centro della plancia mostra la nuova interfaccia Pivi Pro dell’infotainment con una grafica curata e finestre che scorrono lateralmente per accedere facilmente alle informazioni desiderate. Sulla piccola consolle centrale che ospita anche la leva dl cambio, si trovano comodi e facili comandi fisici per la climatizzazione oltre al comando delle sospensioni pneumatiche per variare l’altezza da terra e quello per selezionare una delle otto modalità di guida, Eco e Normal per la guida su strada oltre a quelle pensate per terreni offroad differenti.

Torniamo alla guida… il sei cilindri in linea trasmette delle good vibrations all’interno dell’abitacolo, terapeutiche come le fusa di un gatto, e la Defender 90 P400 è piuttosto comoda e silenziosa anche in velocità, ma 400 cavalli sono tanti, specie per un’auto alta poco meno di due metri (197 cm) e pesante 2.268 kg a secco. Ma la Land Rover Defender 90 P400 si difende bene tra le curve, grazie a carreggiate larghe e a sospensioni pneumatiche governate dal sistema Adaptive Dynamics che contengono il rollio in curva e rendono la guida più precisa di quanto mi aspettassi.

Land Rover Defender 90 P400 MHEV, la prova su strada

COME SFRUTTARLA AL MEGLIO Certo, la Defender 90 P400 non è affilata come una sportiva, ma apprezza chi disegna traiettorie pulite e dalla mano leggera, ripagando con una guida veloce e sincera tra le curve. Il medesimo stile ripaga anche nei cambi di direzione, dove il trasferimento di carico da un lato all’altro è sempre contenuto. Se la buttate in curva da assassini, le sospensioni e il telaio tengono ancora botta, ma dovrete fare i conti con le gomme a spalla alta e la deriva sulla gomma che la rende meno stabile nell’appoggio sull’asfalto. In poche parole, guidatela pulita sfruttando la cavalleria e anche sulle strade di montagna vi divertirete.

Con quelle gomme a spalla alta, però, potrete divertirvi quando lasciate l’asfalto, buon compromesso per affrontare strada e fuoristrada. In questo caso avete a disposizione la trazione integrale, le marce ridotte, le modalità offroad dedicate a terreni differenti del Terrain Response, un’altezza massima da terra con le sospensioni pneumatiche in posizione offroad di 291 mm (quella stradale è di 216 mm), la possibilità di sfidare guadi profondi 70 centimetri, l’Hill Descent Control (che regola la velocità in discesa) e, a seconda dell’allestimento, il differenziale attivo a controllo elettronico (1.255 euro) e l’All Terrain Progress Control, una specie di cruise control che, in offroad, regola la velocità tra 1,8 e 30 km/h.

In fuoristrada con la Land Rover Defender 90 P400 MHEV

LA VORREI PROPRIO COSÌ Tra gli optional vorrei il tetto apribile in tela che monta questo esemplare e che si apre quasi completamente: è ben incassato nel tetto e quindi non produce alcun fruscio aerodinamico, ma in velocità produce un ticchettio nella parte anteriore, ma non so se in questo esemplare non fosse ben regolato o se sia normale che la battuta si muova e provochi il ticchettio. Lo vorrei comunque, ed è anche comodo per trasportare oggetti lunghi facendoli sbucare dal tetto.

GLI ESTREMI DEL LISTINO Che la Defender 90 P400 MHEV non sia un’auto alla portata di tutte le tasche è evidente, per i consumi, per la sua cavalleria che fa scattare il superbollo e anche per il prezzo di acquisto: da 67.800 euro per la versione base fino a 105.400 per la versione X, per avere una dotazione completa di tutto quanto serve e anche di più, come ad esempio le sospensioni Adaptive Dynamics, si può pensare alla versione XS Edition che costa 83.500 euro.

Lo sterrato è niente per la Land Rover Defender 90 P400 MHEV

Motore 2.995 cc, 6 cilindri turbo benzina mild hybrid Potenza 400 CV a 5.500 giri Coppia 550 Nm a 2.000 giri Velocità 191 km/h Da 0 a 100 km/h 6,0 secondi Cambio Automatico a 8 rapporti Trazione integrale Dimensioni 4,32 x 2,01 x 1,97 m Peso 2.170 kg Bagagliaio da 397 a 1.563 litri Prezzo Da 67.800 euro

Pubblicato da M.A. Corniche, 21/11/2021