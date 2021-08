CACCIA GROSSA Sbuca dalla macchia un animale di grossa taglia, e più si avvicina all'obiettivo della fotocamera, più ti convinci: è proprio lei, Defender 130. Le notizie che Land Rover, il prossimo anno, amplierà la gamma del suo fuoristrada mito con l'introduzione della variante XXL trovano ora conferma nelle foto spia raccolte nei pressi del Nürburgring. Quale migliore occasione per fare il punto della situazione.

COUNTDOWN Super Defender corre verso lo stadio della produzione in serie: popolerà i listini Land Rover dal 2022, ma la presentazione potrebbe cadere prima della fine del 2021, anche se una data di lancio ufficiale non è ancora stata comunicata. Di sicuro, invece, c'è che al proprio interno avrà otto posti, uno in più della versione 110. Rispetto alla quale è probabile che si posizioni notevolmente più in alto anche in termini di prezzo (da 80.000 euro?). Specie se - come è logico aspettarsi - sarà disponibile solo nei livelli di allestimento di fascia alta (SE, HSE).

STRETCHING Mentre la precedente Defender 130 si differenziava da Defender 110 per la maggiore misura del passo (appunto 130 pollici invece di 110), l'ingombro più lungo della nuova generazione è in realtà dovuto a uno sbalzo posteriore maggiorato, che porta la lunghezza totale del veicolo a 5,10 metri. Cioè 34 cm in più di Defender 110, ma anche 23 cm in più di Mercedes Classe G.

ANCHE HYBRID Il prototipo sorpreso a pascolare nei paraggi del 'Ring è equipaggiato con il nuovo motore a benzina sei cilindri in linea da 3,0 litri con tecnologia mild hybrid, soluzione che su Discovery produce 360 ​​cv. Defender 130 riceverà in ogni caso una gamma completa di propulsori diesel e benzina, tra cui sia l'opzione plug-in hybrid (P400e), sia il V8 sovralimentato da 550 cv. Prevista anche una variante pick-up: nel mirino, Ford Ranger e Volkswagen Amarok. Alla prossima puntata.