CAPO BRANCO Un fiero ululato squarcia il buio della notte del mondo dell'auto, ha il timbro del classico maschio alpha della sua comunità. Nuova Land Rover Defender V8 spazza via ogni record registrato dalle sue antenate, è lei la più prestante della storia. 525 CV di potenza, un telaio che si riprogramma per gestire i battiti di un cuore a 8 ventricoli che pulsa all'impazzata. Sfoglia l'emozionante fotogallery e goditi la video preview, breve ma intensa.

IN CIFRE La nuova top di gamma, sia in carrozzeria 3 porte (Defender 90) sia in formato 5 porte e passo lungo (Defender 110), pesca dunque dalla banca organi Jaguar Land Rover il V8 sovralimentato da 5,0 litri da 525 CV e 625 Nm di coppia, credenziali sufficienti - nel caso della più leggera Defender 90 - per un crono sullo 0-100 km/h di 5,2 secondi e una velocità massima di 240 km/h. Defender 110 paga un gap in accelerazione di 2 decimi (0-100 km/h in 5,4 secondi), ma per la categoria dei fuoristrada puri sono cifre monstre.

TELAIO Per tenere a bada le performance da GT, Land Rover equipaggia Defender V8 di nuove molle e ammortizzatori, barre antirollio più spesse, un cambio appositamente calibrato e un nuovo differenziale posteriore a controllo elettronico. Anche il sistema di controllo della trazione è stato riprogrammato, mentre fa la sua comparsa la nuova tecnologia di torque vectoring. Il Terrain Response che completa la sua celeberrima trazione integrale riceve infine una nuova modalità Dynamic, un'impostazione extra che regola il telaio a controllo elettronico e acuisce le risposte dell'auto, promettendo più rapide proprietà di sterzata e in generale una migliore maneggevolezza.

DESIGN Le modifiche estetiche includono nuovi cerchi in lega da 22 pollici, un nuovo sistema di scarico a quattro uscite e il badge specifico. A sua volta, l'abitacolo è dotato di nuovi rivestimenti in pelle Windsor Ebony, soglie d'ingresso con marchio ''V8'' e leva del cambio cromate. Defender V8 può anche essere opzionato nello speciale allestimento Carpathian Edition: pinze dei freni anteriori Xenon Blue, ganci di traino neri satinati, un'esclusiva verniciatura in Carpathian Grey, infine tetto, cofano e portellone posteriore in tinta nera a contrasto. Una speciale pellicola protegge inoltre la vernice da piccoli graffi da parcheggio o da raid in offroad.

PREZZI In Gran Bretagna, nuovo Land Rover Defender V8 è già ordinabile, prezzi a partire da 98.505 sterline per Defender 90 e 101.150 sterline per Defender 110. Entro breve, il listino e le tempistiche italiane.

DEFENDER MY22 Parallelamente all'introduzione della motorizzazione a 8 cilindri, si aggiorna in vista del 2022 l'intera offerta Defender. Il nuovo allestimento XS si posizione a monte di Defender SE e regala cerchi in lega da 20 pollici, fari Matrix LED, sospensioni pneumatiche, telecamera posteriore, rivestimento in tinta con la carrozzeria e una scelta di quattro finiture di vernice: Silicon Silver, Hakuba Silver, Gondwana Stone e Santorini Black.

EXTERIOR PACK Migliora anche il touchscreen di bordo (da 10 pollici di serie, da 11,4 pollici in opzione), ora uniformato agli standard dell'ultima release del sistema di infotainment Pivi Pro, che aggiunge funzionalità come aggiornamenti software via etere e un sistema di navigazione più evoluto. Infine, ecco tre nuovi pacchetti di design esterno. Il Bright Pack sostituisce griglia, badge e piastre paramotore standard con elementi cromati, mentre l'Extended Bright Pack aggiunge riflessi argentati al rivestimento inferiore e ai passaruota. Con l'Extended Black Pack, ecco invece piastre, griglia, badge e calotte specchi retrovisori in nero lucido.