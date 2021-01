FUORISTRADA ROCCIOSO Per caso siete rimasti impantanati o sepolti sotto la neve? Vi farebbe comodo un mezzo prestante per uscire dai pasticci? Nessuno problema, nuova Land Rover Defender è ciò che fa al caso vostro. Il SUV britannico è senza ombra di dubbio uno dei fuoristrada più interessanti che si trovano attualmente sul mercato - grazie ad angoli d’attacco e uscita generosi (38 gradi all’anteriore e 40 al posteriore), all’altezza da terra regolabile e al sistema di trazione intelligente Terrain Response 2. Come già intuito dallo scoppiettante teaser di 007 ''No Time to Die'', quando il lavoro si fa duro il mitico “DEF” non si tira di certo indietro. Neanche a farlo apposta, l’ultima conferma arriva proprio dalla gelida Strafford, Inghilterra, dove una Land Rover Defender è riuscita a trainare, su fondo ghiacciato, una bisarca a pieno carico dal valore complessivo di 682.000 euro. Vedere per credere.

MULO DA SOMA Giunto a pochi metri dal luogo della consegna, l’autotrasportatore è rimasto bloccato a causa delle insidiose condizioni del fondo. Il responsabile delle vendite della concessionaria in questione, Matt Knowles, è saltato a bordo del suo Defender dando il via a una vera e propria operazione di salvataggio. Nonostante il peso dell’autoarticolato fosse di ben 44 tonnellate, il Defender ha sbrigato la pratica in pochi minuti. Dopo aver agganciato il DEF al camion con una fune di traino, il SUV ha iniziato dapprima a slittare, per poi riguadagnare presto aderenza, trascinando così la bisarca fuori dai guai. Conti alla mano, Defender è stato in grado di spostare qualcosa come 19 volte il proprio peso: l'impresa è degna di Ercole.

I NUMERI CONTANO Il Defender del video è la versione 110 cinque porte allungata, in Italia è però disponibile anche la 90 tre porte a passo ridotto. Al momento, le varianti più potenti del fuoristrada sono offerte con motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri da 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia, o in alternativa con un sei cilindri turbo 3,0 litri mild-hybrid da 400 CV e 550 Nm. Tutto ciò non è bastato a farvene innamorare all’istante? Per chi volesse saperne qualcosa in più sul nuovo SUV UK, ecco il link della nostra prova video.