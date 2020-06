ADVENTURE L’arrivo della bella stagione porta inevitabilmente con sé il desiderio di libertà e la voglia di esplorare luoghi mai visti prima - sensazioni amplificate dai difficili mesi che ci siamo appena lasciati alle spalle. Per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla privacy e alle norme di sicurezza anticontagio (vedi la crescente attenzione verso il mondo camper), Land Rover ha pensato a una nuova tenda da tetto, creata appositamente per Defender 110 e sviluppata in collaborazione con l’azienda italiana Autohome.

COMODA E PRATICA Ideale per le coppie, la tenda consente di trascorrere, in assoluto comfort, notti all’aria aperta e può ospitare un materasso full-size. Al suo interno non mancano poi dei soffici cuscini, una luce LED interna e una retina per riporre gli oggetti. Vi si accede da entrambi i lati del veicolo, grazie ad una scala estensibile in alluminio che può essere comodamente riposta all’interno. Robusta e resistente, la tenda da tetto è realizzata con materiali di alta qualità pensati per resistere a condizioni climatiche avverse. La custodia in vetroresina leggera funge da protezione contro le intemperie e permette un’apertura rapida e intuitiva. Durante la marcia, la tenda è ripiegata su sé stessa, per garantire a Defender maggior stabilità ed efficienza aerodinamica.

COME RICHIEDERLA? La tenda Autohome per Defender 110 (230 cm in lunghezza e 150 cm in altezza) è disponibile al prezzo di 3.081 euro (Iva esclusa) e può essere ordinata direttamente sul sito del produttore, oppure facendo richiesta presso i concessionari Land Rover. Questa valida soluzione si aggiunge ai 170 singoli accessori già disponibili per Defender ed è compatibile con il portapacchi Expedition e i corrimano, proposti di serie con l'Adventure Pack.