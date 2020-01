HYBRID COUNTDOWN La sorella più ''compatta'' ne ha esplorato già le proprietà benefiche. A differenza di Discovery Sport, che ha armato i suoi motori diesel e benzina di tecnologia ibrida leggera (mild hybrid 48 Volt), Land Rover Discovery non si è ancora convertita al credo dell'elettrificazione. Ma è solo questione di un semestre o poco più, perché là a Gaydon sta gironzolando un esemplare camuffato che prelude ad un restyling generale (fine 2020?), e che comporterà anche l'adozione di una o più versioni di natura ibrida. Il punto è quale genere di ibrido, perché di conferme ancora niente.

RANGE ROVER DOCET Discovery 2020 potrebbe omologarsi al fratellino e scegliere lo step dell'ibrido meno invadente, cioè un impianto elettrico da 48 Volt a supportare il propulsore a combustione interna, senza aggiungere potenza ma abbassando il ciclo di emissioni dei veicolo, e di riflesso quello dell'intera gamma Land (che è poi il motivo principale di questo fiorire di modelli a duplice alimentazione, perché altrimenti all'orizzonte c'è una bella multa). Dato il peso maggiore rispetto a Discovery Sport, improbabile tuttavia che sotto il cofano di Discovery hybrid alloggerà un 2 litri 4 cilindri: più realistica l'ipotesi del diesel 6 cilindri in linea da 3 litri già al servizio di Range Rover. L'alternativa, proprio come il Range, è una Discovery plug-in, e in questo caso il 2 litri benzina è sufficiente. Stiamo alla finestra per capire.

(QUASI) NUOVA DISCOVERY Perché le foto spia che inquadrano il muletto di Discovery 2020 non fugano i dubbi. Non c'è traccia tuttavia, almeno in apparenza, di sportelli di ricarica per presa esterna, indizio che avvalora la teoria del mini-ibrido con batteria da 48V. Motorizzazioni a parte, l'aggiornamento potrebbe riservare sorprese anche sotto il profilo estetico, oltre che in fatto di tecnologia di bordo (leggasi: guida assistita): altrimenti, perché incellofanare l'auto in modo tanto scrupoloso? Ci aspetta una Discovery più interessante, che non il classico ''model year''.