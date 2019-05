Autore:

Dario Paolo Botta

LA RANGE ROVER MILD-HYBRID Lo scorso febbraio vi avevamo parlato del lancio della Range Rover Sport mild-hybrid, nuova versione del noto Suv inglese. Ebbene, la storica casa britannica Land Rover è pronta ad ampliare la propria offerta, proponendo il motore Ingenium 6 cilindri in linea mild hybrid da 3,0 litri a benzina anche sulla Range Rover. In gamma entra dunque la Range Rover MHEV, che va ad affiancare la Range Rover PHEV plug-in hybrid.

LA SCHEDA TECNICA Il nuovo motore è in grado di erogare 400 CV e 550 Nm di coppia. Secondo quanto dichiarato dalla casa consente una velocità massima di 225 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi: niente male per un Suv di 5 metri di lunghezza e oltre due tonnellate di stazza. Il sistema ibrido e l'adozione di un turbo di tipo twin scroll contribuiscono alla reattività del motore e alla prontezza di risposta al pedale dell'acceleratore. La trazione, nella tradizione Land Rover, è ovviamente integrale permanente e il cambio è automatico a 8 rapporti.

COME CAMBIA Le novità non riguardano solo il propulsore della Range, l’offerta viene infatti arricchita da nuovi elementi estetici e dispositivi di aiuto alla guida. Per la carrozzeria sono infatti previste due nuove colorazioni, che si aggiungono a nuovi cerchi da 21” o 22”. L’infotaiment prevede di serie lo Smartphone Pack, che migliora le funzionalità di Apple Car Play e Android Auto.

PREZZI E DATA DI LANCIO I nuovi fari led hanno poi i sistemi Sign Post Dimming e Turist Mode. Di che si tratta? Il primo legge la segnaletica e regola l’intensità del fascio luminoso per evitare lo spiacevole riflesso sui segnali stradali. Il secondo gestisce i proiettori per adattare l'illuminazione nel passaggo dai paesi con guida a destra a quelli con guida sul lato sinistro della strada. Ancora nessuna informazione sui prezzi e l'arrivo in Italia, ma si può ipotizzare che la nuova Range Rover 3.0 MHEV vada a coprire posizioni medio-basse in listino, collocandosi in una fascia compresa tra i 100.000 e i 140.000 euro.