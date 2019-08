Autore:

Giulia Fermani

CINQUE AUTO IN DUE ANNI Quando si dice "pensare in grande". Lo sta facendo bene il gruppo Jaguar Land Rover, che ha appena presentato il prossimo piano biennale. Piano che prevede il lancio di ben cinque nuovi modelli - tutti basati sulla nuova piattaforma MLA - in appena due anni. Oltre a modelli completamente nuovi - la nuova famiglia Defender, il Suv di di lusso Jaguar J-Pace e un nuovo Range Rover versione crossover - arriverà anche una variante elettrica della berlina XJ e una nuova versione del classicone Range Rover. C'è di più: secondo alcune voci, prima del 2025 verranno presentati anche un Range Rover e un Discovery completamente elettrici.

JAGUAR In ordine cronologico la prima ad arrivare dovrebbe essere la nuova Jaguar XJ. L'elettrica pura, di cui ancora non si hanno notizie ufficiali, è attesa sul mercato alla fine del 2020. A metà del 2021, poi, anche Jaguar avrà il suo big-SUV: si chiamerà J-Pace e sarà pronta a sfidare, sopra tutte, la Porsche Cayenne. Rispetto alla sorella F-Pace, avrà interni molto più sofisticati e infotainment più avanzato. Con ogni probabilità sotto il cofano avrà il nuovo motore a sei cilindri in linea con versione ibride, mild e plug-in.

LAND ROVER Prima della famiglia Land Rover, alla fine del 2020 arriverà la nuova Defender. L'icona britannica verrà proposta inizialmente in due versioni - 90, più corta e 110, più lunga - che saranno affiancate da una versione 130 nel 2022. Il listino sarà da auto premium, con prezzi di partenza per la versione 90 di circa 43 mila euro. Alla fine del 2021 aspettiamoci invece il lancio della Range Rover Road Rover. Modello crossover, è probabile che sarà anche la prima Range Rover esclusivamente elettrica. Il nuovo arrivato nella famiglia Range Rover è descritto come un Suv medio: qualcosa a metà strada tra Evoque e Velar. Nei primi mesi del 2022, invece, dovrebbe vedere la luce la Range Rover aggiornata di nuova generazione Mk5.