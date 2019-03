Autore:

Luca Cereda

ARRIVA L'AMMIRAGLIA Anche Jaguar avrà il suo big-SUV: si chiamerà J-Pace ed è previsto in uscita nei primi mesi dei 2020, ma potrebbe essere svelato già prima, nel corso del 2019. Punta a entrare nel gotha dei SUV sportivi, e in particolare a sfidare la Porsche Cayenne. Ecco cosa metteranno sul piatto gli inglesi, stando alle prime indiscrezioni trapelate, a un prezzo di listino sensibilmente superiore a quello della F-Pace, presunto intorno ai 90.000 euro (di base).

BASE NOTA Innanzitutto c'è la nuova piattaforma in alluminio MLA - la stessa della nuova generazione della Range Rover, in uscita nello stesso periodo - in una versione evoluta e adattata all'orientamento più sportivo e stradale di questo nuovo SUV. Se infatti la base meccanica sarà ampiamente condivisa con la cugina fuoristrada e le dimensioni simili (intorno ai 4,9 metri) per il resto la Jaguar J-Pace si differenzierà completamente, con una carrozzeria più bassa e filante. E, nella guida, un assetto pensato per infilzare le curve.

INTEGRALE ELETTRIFICATA I geni condivisi con la cugina, però, hanno un ulteriore risvolto: aprono il campo all'elettrificazione, e nella fattispecie a una versione plug-in. E soprattutto a una trazione integrale realizzata senza collegamento meccanico, con un motore elettrico montato al posteriore per muovere le ruote. Questa soluzione permetterà altresì di ottimizzare lo spazio interno, lasciando più libertà ai designer, che si ispireranno all'elettrica i-Pace per lo stile esterno, importando negli interni schermi oled.

SEI CILINDRI Facilmente la Jaguar J-Pace ibrida alzerà ulteriormente l'asticella delle prestazioni, avvicinandosi alla Porsche Cayenne E-Hybrid (quindi ad almeno 460 cv). Le versioni ibride plug-in dei SUV ad alte prestazioni stanno raccogliendo sempre maggiori consensi e giocheranno un ruolo chiave in mercati come la Cina, cruciali per i marchi di lusso. L'unità termica, dunque, sarà costituita da un sei cilindri turbo della famiglia Ingenium, ma non è escluso che Jaguar voglia proporre anche una variante equipaggiata con un quattro cilindri.