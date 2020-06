Nuova Defender by Kahn Design

La nuova versione 2020 della mitica Land Rover Defender è realtà, come vi abbiamo già raccontato anche attraverso le prove effettuate dai magazine stranieri. Ma se il look della off road non è abbastanza aggressivo o particolare per voi... ci pensano gli inglesi di Kahn Design. La popolare azienda britannica di elaborazioni infatti ha realizzato un kit apposito, già in vendita.

GLI ESTERNI I cambiamenti applicati in questa versione, ufficialmente battezzata Land Rover Defender 110 Chelsea Truck Company First Edition, sono decisamente stilosi senza essere troppo appariscenti o volgari, e i loro creatori dicono di puntare al mercato dei giovani (per quanto con quel prezzo...). Nelle foto possiamo notare i vetri oscurati, un bel set di cerchi forgiati RS da 22'' e una griglia anteriore nera. Il paraurti posteriore e il pannello inferiore delle portiere sono rifiniti in fibra di carbonio, che va a completare il total black del nero Santorini dell'auto.

GLI INTERNI Per quanto riguarda gli interni invece fanno la loro figura i sedili in pelle traforata, e i clienti possono scegliere di personalizzarli attraverso un'ampia gamma di combinazioni di colori. Questa versione della Defender è già disponibile sul sito di Kahn Design per circa 78mila euro, contro i 44mila circa della versione base, ma i vari elementi possono anche essere acquistati singolarmente. Niente di nuovo invece sul fronte della meccanica: il kit è montato sulla versione diesel di Defender 2020, con 240 CV e 430 Nm di coppia. Kahn Design ha annunciato però un pacchetto di modifiche ancora più estese, previsto più avanti nel corso dell'anno: si tratterà sempre di estetica o vedremo qualcosa di nuovo anche per quanto riguarda le prestazioni? Staremo a vedere...