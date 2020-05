TOP DI GAMMA Vi avevamo già anticipato che il suo arrivo era nell'aria ed ecco ora, praticamente senza veli, le foto spia che i nostri 007 sono riusciti a catturare in Germania della futura Land Rover Defender V8, destinata a posizionarsi al top della gamma. Chiaramente un ''prototype vehicle'', come specificato dagli adesivi sulla carrozzeria, la Defender che vedete si distingue per i quattro terminali di scarico, che Jaguar Land Rover utilizza solo nelle varianti a otto cilindri. E se anche JLR risponde con un no-comment, fonti vicine all'azienda confermano l'esistenza del progetto.

CUORE BMW Per i futuri modelli ad alte prestazioni, JLR utilizzerà il V8 da 4,4 litri biturbo di derivazione BMW accoppiato a un cambio automatico ZF a 8 rapporti. Il motore sarebbe lo stesso che la Casa tedesca utilizza sulle serie M di taglia maggiore e la sua fornitura deriva da un accordo di collaborazione ad ampio spettro siglato dalle due Case.

CIRCA 500 CV Le fonti dicono che non sarà la divisione Special Vehicle Operations (SVO) di JLR a sviluppare il progetto Defender V8, bensì il reparto che ha già portato a termine la realizzazione della Defender standard. Ciò implica che sotto al cofano della nuova Defender V8 potrebbe esserci qualcosa meno dei 575 CV della Range Rover Sport SVR, ma è comunque credibile una potenza massima vicina ai 500 CV per andare a insidiare la Mercedes-AMG G63: accreditata sì di 585 CV, ma anche molto più pesante della Defender.

DALLA 110 ALLA 90? Nonostante i clienti di questo tipo d'auto siano, di solito, più interessati alle carrozzerie a 5 porte, per combinare prestazioni e praticità, non è escluso che la Defender V8 - che si proporrà come modello di nicchia e non per fare grandi volumi di vendita - venga declinato anche nella versione a passo corto e con sole tre porte Defender 90. Nondimeno la sperimentazione, come potete vedere dalle foto spia nella gallery, per ora si concentra proprio sulla versione a 5 porte e passo lungo Defender 110.

QUANDO ARRIVA E se da un lato la mancanza di camuffature può fare ipotizzare un lancio a breve termine, non aspettatevi di vedere la nuova Land Rover Defender V8 prima della fine del 2021, perché Land Rover darà la priorità al lancio di modelli a motore ibrido - atti a ridurre le emissioni medie della flotta - e ai nuovi modelli destinati alla produzione in larga serie.