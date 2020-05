NUOVA VITA Quando questa Land Rover Defender 110 ha varcato la soglia di Legacy Overland, restauratori di fuoristrada del Connecticut (USA), è tornata a nuova vita. Si potrebbe dire che sia entrata bruco e ne sia uscita farfalla, insomma. Un lungo lavoro che però ha saputo allungare la vita di questa storica 4x4, senza snaturarla o estremizzarla in alcun modo, ma semplicemente rimettendola a nuovo. Vediamola insieme.

GLI ESTERNI Da un cumulo di ruggine (potete vedere in gallery le foto) è stata ridipinta con un bel Verde British Racing, a contrasto con i passaruota neri e il paraurti in acciaio. Per lei anche un paio di fari aggiuntivi anteriori, un gradino di supporto per salire dal portellone posteriore, fari allo xeno e ruote da 16'' con pneumatici da fuoristrada BFGoodrich 265/75.

GLI INTERNI All'interno ritroviamo tappezzeria in pelle vegan di color beige con motivo a rombi e profili di colore verde che richiamano la livrea esterna. Il materiale è stato utilizzato anche per il cruscotto, i pannelli delle portiere, oltre ai sedili e al bracciolo anteriore. Il tetto dell'auto è invece in alcantara. Questo Land Rover Defender 110 vanta 9 posti, i classici 5 dell'abitacolo più i 4 delle panchette nel vano portabagagli. Originalissimo il motore, il 4 cilindri diesel da 2.5 litri per 108 CV e 188 Nm di coppia, riportato in vita con componenti nuovi e abbinato al classico cambio a 5 marce.

UPGRADE Va bene che è un restauro fedele all'originale, va bene che stiamo parlando di un Defender del 1993, ma a chi potrà mai dar fastidio qualche miglioria qua e là? Ecco che il 110 guadagna un po' di moderni comfort: alzacristalli elettrici anteriori e sedili riscaldati, aria condizionata, infotainment Sony con Apple CarPlay e telecamera per la retromarcia, porta USB e sistema audio Pioneer con quattro altoparlanti. Talmente perfetto che, anche se il Defender è il fuoristrada per eccellenza, ci starebbe a pensiero metterlo alla frusta per i boschi o le mulattiere.