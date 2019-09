Autore:

Dario Paolo Botta

LISTINO UFFICIALE Dopo il debutto ufficiale al Salone di Francoforte è tempo di scoprire assieme il listino prezzi di Land Rover Defender. L'auto più attesa del Salone tedesco è per il momento disponibile solo nella variante 110 5 porte dal passo allungato. Successivamente arriverà sul mercato la Land Rover Defender 90, versione 3 porte a passocorto, con un prezzo d’attacco di 51.400 euro.

GLI ALLESTIMENTI I prezzi del Defender 110 oscillano fra 57.400 euro e 101.400 euro. Una forbice molto ampia per differenziare dotazioni e versioni dell'ultima nata di Gaydon. Ad aprire le danze troviamo la Defender 110 (Base) seguita da Defender 110 First Edition e Defender 110X. Completa la scelta motorizzazioni: due propulsori Diesel e due benzina già disponibili al lancio mentre l’ibrido plug-in arriverà nel 2020. Per i dettagli delle tre versioni continuate a leggere qui sotto.

DEFENDER 110 La verisone entry level parte da 57.400 euro per il Diesel 200 CV e raggiunge i 71.100 euro se si sceglie il motore benzina P400 AWD, il più potente da 400 CV. Un allestimento, ricco nel complesso, che mette a disposizione: sospensioni pneumatiche, trazione integrale e cambio automatico 8 rapporti con scatola di rinvio a due velocità, le classiche “ridotte”. Per chi predilige il fuoristrada troviamo poi: il Terrain Response, l’Adaptive Dynamics, il Roll Stability Control e l’Hill Descent Control, particolarmente utili quando si decide di avventurarsi in off-road. Per quanto riguarda invece l’estetica della vettura, all’anteriore sono presenti dei proiettori LED con livellamento automatico dei fari e luci di accompagnamento. Di serie anche i cerchi in lega da 18”, le finiture Light Grey e i sensori luci e pioggia.

DEFENDER 110 FIRST EDITION L’allestimento intermedio pensato per Defender 110 si chiama First Edition e si presenta al pubblico in colorazione speciale Indus Silver. Questa versione attacca a 77.000 euro se si sceglie il motore benzina D240 AWD da 240 CV, 85.200 euro se si opta per il 3 litri 6 cilindri benzina MHEV P400 AWD da 400 CV. Di serie troviamo il Terrain Response 2, che monitora le condizioni di guida riconoscendo automaticamente la tipologia di fondo che si affronta. All’esterno troviamo i fari Matrix LED, i cerchi in lega da 20” a 5 razze Gloss Sparkle Silver e il pacchetto speciale Black Exterior. L’abitacolo è impreziosito dai rivestimenti e dal volante in pelle, dall’impianto audio firmato Meridian e dal box frigo per drink e bevande.

DEFENDER 110 X La gamma Defender 110 si completa con questa versione top di gamma che attacca 101.400 euro. Land Rover offre per questo allestimento il motore Diesel MHEV P400 da 400 CV di potenza, in grado di toccare una top speed di 191 km/h. Di serie su questo modello l’All Terrain Progress Control (ATPC) che permette di mantenere costante la velocità di marcia su qualsiasi tipo di terreno e superficie. Defender 110 X è disponibile in tinta Gondwana Stone con finiture esterne Dark Grey, Tetto a contrasto Black, Pinze dei freni arancioni e cofano Gloss Black. All’anteriore troviamo dei fari a matrice di LED con luci diurne incorporate, mentre i cerchi sono in lega leggera da 20" a 5 razze "Style 5098" color Satin Dark Grey. All’interno della Defender 110 X la qualità non manca, ad arricchire l’abitacolo ci pensano infatti il volante in pelle, la barra trasversale con finitura Dark Grey, il rivestimento del padiglione in Morzine Ebony e le soglie d'ingresso in metallo illuminate con scritta del Marchio.

COME TU MI VUOI Vi ho scritto tutto quello che la Casa inglese ha reso pubblico ma per chi non riuscisse proprio ad aspettare sul sito ufficiale di Land Rover è ora configurabile, a propria immagine e somiglianza, la nuova Defender (qui il link).