Autore:

Giulia Fermani

ARTE SU RUOTE Una Land Rover Defender 110 del 1983, una delle prime a uscire dalla catena di montaggio come erede della Serie III, è già di per sé un'opera d'arte. Quella proposta da CoolNVintage, però, è ancora più speciale: si tratta infatti di un pezzo unico con telaio decorato dall'artista portoghese Vasco Costa. Il prezzo? Su richiesta.

DEFENDER Non stupisce più sentir parlare di Art Car, considerando che negli anni anche artisti del calibro di Alexander Calder e Keith Haring hanno trasformato le automobili in opere d'arte su ruote - la Land Rover decorata da quest'utlimo è esposta al Petersen Automotive Museum di Los Angeles dal 2016-. Quelle che escono dalla fucina creativa di CoolNVintage, come la Land Rover Defender 110 di Vasco Costa, sono eredi di questa gloriosa tradizione. Opera d’arte sì, dunque, ma non chiamatela pezzo da museo: così come ogni veicolo anche la Land Rover Defender Art 100 è stato costruita per essere guidata.

TELAIO DECORATO La prima differenza che salta subito all'occhio rispetto ai lavori dei suoi celebri colleghi è che le decorazioni dell'artista portoghese non ricoprono la carrozzeria dell'auto, bensì il telaio. Decorazioni nascoste, dunque, che parlano tutte di Lisbona, città dove vive e lavora l’artista, e dove si trova il laboratorio che ha dato vita a questo speciale progetto. Per chi non fosse così sensibile all’arte e al tripudio di colori che coprono ogni centimetro del telaio di questa Defender ricordiamo il Motore V8, il sistema audio Marshall senza fili, gli interni in pelle Connolly personalizzati e il top in mohair di alta qualità.

LA NUOVA LAND ROVER Non solo modelli classici che diventano opere d'arte, per Land Rover questo è anche l’anno delle novità. Sarà disponibile infatti nelle concessionarie all'inizio del 2020 la nuova Land Rover Defender, un mix di vecchio e nuovo, con qualche stilema ereditato dagli anni Ottanta (vedi la griglia) e una serie di elementi comuni all'ultima Discovery e alla più recente Range Rover Sport.