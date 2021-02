DEFENDER WORLD Fuoristrada che vince non si tocca, semmai si può ''splittare'' in due versioni. Quella civile e quella da lavoro. Nella propria nicchia, Land Rover Defender di ultima generazione (qui la nostra prova) è già un successo, tanto che negli Usa, in pochi mesi, ha già battuto in termini di vendite la sua antenata. Sarà anche sulla scia dei risultati commerciali, che ora la Casa inglese non esclude una declinazione di Defender in chiave pickup. Che avrebbe pressapoco le sembianze del veicolo ricostruito in computer grafica da X-Tomi Design.

TENTAZIONI In realtà Land Rover, a un Defender in formato ''truck'', ci aveva già pensato. Salvo poi abbandonare quella pista. Salvo poi, di nuovo, riaprire il fascicolo. Questo, almeno, è ciò che trapela dalle dichiarazioni rilasciate alla rivista Autocar UK dal responsabile prodotto per Jaguar Land Rover Nick Collins, secondo il quale ''per Defender Pickup esiste un mercato'', inoltre che ''non esistono limitazioni strutturali in merito'', infine che ''nuova Defender è sempre stata considerata come una intera famiglia di modelli''. Se tre indizi fanno una prova...

GLADIATOR INSEGNA Un ipotetico (ma a questo punto realistico) Defender Pickup prenderebbe le mosse da Defender 110, cioè la versione a passo lungo (110 pollici) e a 5 porte. L'architettura a scocca portante (come Mitsubishi L200) lo distinguerebbe dalla maggior parte dei competitor (vedi Ford Ranger, Jeep Gladiator, Volkswagen Amarok, Nissan Navara), basati invece sul più classico telaio a longheroni. Motorizzazioni 2 litri diesel e 2 litri e 3 litri V6 a benzina. E perché no, anche un V8. Defender seguirà l'esempio di Jeep Wrangler? Presto la risposta.