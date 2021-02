COME FAR RIVIVERE UNA SFIDA DEL PASSATO Se siete della generazione degli “…enta”, che si spinge fino agli “…anta” e avete la passione per tutto quello che è il mondo del fuoristrada, non potete avere scordato le epiche avventure del Camel Trophy. Il raid che ogni anno portava in qualche selvaggio punto della Terra equipaggi di ogni nazionalità a bordo delle loro Land Rover per una competizione ai limiti del possibile. Ogni team doveva superare prove molto impegnative come rally, orientamento, trial, mettendo a dura prova la resistenza del fisico e delle off-road inglesi. Il Camel Trophy si è svolto ogni anno dal 1980 al 1998 e con l'eccezione dell'evento inaugurale, le squadre hanno gareggiato con i modelli modificati dalla fabbrica. Ebbene, proprio in onore dei suoi inossidabili 4x4, Land Rover Classic ha deciso di costruire 25 esemplari profondamente modificati del Defender originale, ispirati alle spedizioni del Camel Trophy.

UN DEFENDER SPECIALE, MA NON PER TUTTI Con un prezzo a partire da 195.000 sterline (circa 222.000 euro) e disponibile sia nella versione 90 a tre porte sia nella 110 a cinque porte, il moderno tributo della emanazione vintage di Land Rover alla massacrante competizione si basa sul modello protagonista per gran parte degli anni '80. Il Defender Works V8 Trophy condivide un motore V8 a benzina da 5,0 litri e un cambio automatico ZF a otto rapporti con il Defender Works V8 a tiratura limitata, con 399 CV e 515 Nm per un significativo aumento delle prestazioni rispetto alla 4x4 originale. La carrozzeria è verniciata in una tonalità di ispirazione retrò chiamata Eastnor Yellow che riprende quella dei modelli originali del Camel Trophy e con passaruota, cofano e portellone neri a contrasto. Inoltre, ci sono una griglia anteriore in stile “Heritage” e cerchi in acciaio da 16 pollici per un ulteriore cenno alle origini del Defender. I clienti possono anche specificare aggiungere su richiesta grafiche personalizzate.

UN DEFENDER PRONTO A TUTTO Come le auto da competizione del tempo, la V8 Trophy è equipaggiata con numerosi accessori per aiutarla ad affrontare i terreni più impervi, tra cui un verricello, un robusto portapacchi in tubi d’acciaio sul tetto, una protezione sottoscocca, faretti a LED e pneumatici fuoristrada particolarmente tassellati. Gli aggiornamenti interni includono rivestimenti in pelle nera con cuciture gialle a contrasto, sedili sportivi Recaro e sistema di infotainment Land Rover Classic con navigatore satellitare integrato e funzioni di compatibilità con lo smartphone. Per incentivare i facoltosi clienti e rendere l’esperienza di acquisto ancora più coinvolgente, tutti gli acquirenti saranno invitati a una spedizione fuoristrada di tre giorni nelle highland inglesi, fino al Castello di Eastnor entro la fine dell'anno. In questo modo avranno la possibilità di guidare la loro auto per la prima volta in una serie di sfide ''ispirate alle famose avventure che coprono più di sette decenni di produzione Land Rover'', come fanno sapere direttamente dalla Sede di Gaydon. Esperti fuoristrada saranno a disposizione per fornire lezioni di guida individuali e un premio - che sarà svelato entro la fine del 2021 - verrà assegnato al vincitore dell'evento. Il direttore di Land Rover Classic Dan Pink ha dichiarato: “Il Land Rover Defender è sempre stato più di un semplice veicolo; la sua capacità ingegneristica e l'attitudine alle spedizioni via terra e alle competizioni fuoristrada significa che è celebre per allontanarsi dalla vita quotidiana e affrontare la sfida. Il nuovo Land Rover Trophy darà vita a una nuova generazione di avventurieri”.