PER FARSI NOTARE Se oltre 5 metri di auto per quasi due tonnellate e mezza non sono sufficienti per farvi notare, potete sempre farci un pensierino. Stiamo parlando del Range Rover Defender in versione Vesuvius Edition, speciale allestimento creato da Chelsea Truck Company e Project Kahn. Colori sgargianti dentro e fuori - questo è poco ma sicuro - attireranno tutti gli sguardi su di voi.

ESTERNI Defender Vesuvius Edition è caratterizzato da esterni in nero metallizzato con dettagli arancioni, ma ai clienti viene data la possibilità di modificare a piacimento i colori. Project Khan ha anche aggiunto una griglia anteriore nera lucida, uno spoiler del paraurti e diversi nuovi dettagli qua e là. Esistono poi altri pacchetti aggiuntivi, come il Black Pack, che modifica la griglia anteriore e il paraurti posteriore. La Vesuvius Edition monta anche due scarichi separati - ognuno all'estremità del posteriore - e cerchi forgiati Black Kahn RS da 22 pollici.

INTERNI Defender Vesuvius Edition sfoggia sedili neri abbinati a particolari arancioni che riprendono la carrozzeria. Ma, come per gli esterni, anche nell'abitacolo la possibilità di personalizzazione è demandata ai desideri del cliente.

DISPONIBILITÀ E PREZZI Il Defender Vesuvius Edition è disponibile, con il motore 2 litri benzina standard da 300 CV, trazione integrale (ci mancherebbe) e cambio automatico a otto rapporti, a partire da 66.999 sterline - circa 73.500 euro - ossia 14.000 euro in più rispetto al Defender standard più economico. E con altri 25.000 euro, la targa 1 DBT dell'auto di lancio sarà vostra.