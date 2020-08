DA SUV A CAMPER Non bastava la tenda da montare sul tetto della nuova Land Rover Defender e la versione Hard Top ''Van'' in arrivo: lo specialista tedesco GehoCab sta approntando un kit per trasformare in camper la Land Rover Defender 2020. Il modulo, realizzato tutto in carbonio, si collega posteriormente all'abitacolo, ampliando il vano bagagli per creare una zona living e aggiungendo un piano sopraelevato per la cuccetta.

Sono 110 i kg di carbonio per la carrozzeria aggiuntiva, realizzata con una monoscocca di carbonio aerospaziale che si armonizza molto bene con le linee dell'auto originale. Ma con gli arredi e le dotazioni si va ben oltre, fino ad appesantire la Land Rover di ben 460 kg. In uno spazio di 1,80 x 3,95 metri. L'altezza della zona living è di 1,95 metri, anche se sono possibili personalizzazioni per ridurre l'altezza complessiva del veicolo e contenerla al disotto dei 2,75 m.

Nel modulo abitativo GehoCab per la Defender 110, chiamato Fiete,trovano posto una cuccetta matrimoniale, una toilette con doccia apribile e una cucina completa. Non mancano serbatoi d'acqua interni, anti congelamento, per una capacità totale di 90 litri; un ampio vano bagagli al disotto della sezione posteriore, una batteria al litio da 100 Ah per i servizi e un pannello solare da 100 WP per ricaricarla. A ciò si possono aggiungere un posto letto in più, panche scorrevoli, differenti soluzioni per la toilette e la stanza da bagno, un pannello solare più potente e piani di cottura a induzione anziché a gas.

Il kit CehoCab Fiete per Land Rover Defender 2020 è il modulo camper più compatto proposto dall'azienda, compatibile anche con altri SUV robusti come la nuova Ford Bronco, Mercedes Classe G e Jeep Wrangler. Tre altri moduli di dimensioni crescenti - con maggior spazio interno - sono disponibili per equipaggiare i pick-up di varie dimensioni: dalla Jeep Gladiator ai più grandi Ford F-150, Ford F-550 e Dodge Ram. I prezzi, però, non sono popolari: per il Fiete, che verrà ufficialmente lanciato sul mercato il 1° ottobre 2020, si parte da 104.500 euro escluse IVA e installazione. Quest'ultima, da sola prevede lavori di adattamento che comportano un ulteriore esborso di quasi 12.000 euro. E la Land Rover Defender da trasformare, beninteso, si compra a parte.