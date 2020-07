500 CV AL RING Era fine maggio, quando ci siamo imbattuti per l’ultima volta nel prototipo della nuova Land Rover Defender in configurazione ultra-arrabbiata con il motore V8 sotto il cofano. Nel frattempo, abbiamo avuto modo di provare (anche in video) la nuova fuoristrada inglese, nella sua versione più “tranquilla”.

INCONFONDIBILMENTE V8 E mentre il nostro Giorgio si cimentava nella guida off-road della Defender, al Nürburgring i collaudatori Land Rover mettevano alla frusta la sua versione più potente, mossa da un possente otto cilindri, come testimoniano i quattro scarichi al posteriore, che per la casa inglese sono la firma caratteristica di questa motorizzazione.

FRENI ROSSI Spiccano immediatamente, rispetto al prototipo pizzicato qualche mese fa, le aggressive pinze dei freni rossi, messe a dura prova sul tortuoso tracciato tedesco, unito a un assetto ribassato della vettura e specifici cerchi scuri. Sul cofano, sotto la scritta Defender, troviamo ancora gli adesivi con la dicitura “Prototype Vehicle” riservati ai muletti di prova.

MOTORE BMW La Defender V8 non dovrebbe essere un modello a larga tiratura, ma una serie limitata, di cui però non si occuperà la Special Vehicle Operation di Jaguar-Land Rover, ma lo stesso reparto che produce la Defender standard. Per quanto riguarda il motore vero e proprio, come già riportavamo a maggio, JLR utilizzerà il V8 da 4,4 litri biturbo di derivazione BMW accoppiato a un automatico ZF a 8 rapporti, lo stesso motore usato sui modelli serie M più potenti della casa tedesca. La potenza stimata dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 CV, meno dei 585 CV della Mercedes-AMG G63, che però si porta appresso un peso notevolmente superiore.

ARRIVO NEL 2021 Per quanto riguarda l’arrivo nelle concessionarie, non abbiate fretta. Land Rover conta di commercializzare la sua Defender V8 non prima del 2021, dando precedenza ad altri modelli a basse emissioni.