SOGNO O SON DESTO? Non ce ne vogliano i puristi del marchio Land Rover, ma questa Discovery berlina è davvero qualcosa d’inaudito. Abituati a vederla in tutt’altra veste, la versione sedan dell’iconico fuoristrada british lascia davvero di stucco. Il frontale massiccio e nerboruto del 4x4 inglese sfiora ora il terreno e si accompagna a una carrozzeria dalle forme nette e squadrate. Con quell’assetto ribassato e i cerchi imponenti, Discovery sedan sarebbe la regina indiscussa dei contest tuning. Strano a dirsi, il rendering che vedete nella gallery è opera di Budget Direct, una compagnia di assicurazioni australiana con il pallino per il fotoritocco.

PHOTOSHOPPATE Land Rover Discovery sedan non è il primo fuoristrada passato per le grinfie di Budget Direct. In passato, la società con sede a Brisbane ha infatti ridisegnato un Hummer H2 e una Jeep Wrangler, trasformando di punto in bianco entrambi i modelli in sontuose versioni 4 porte. Certo, le immagini suscitano sicuramente facili ironie, ma lo sforzo di Budget Direct fa indubbiamente riflettere. Se i crossover e i SUV non avessero riscosso un tale successo a scapito delle berline, sarebbe stato questo il design delle nuove 3 volumi? La domanda è lecita, d’altronde solo un decennio fa chi avrebbe osato immaginare un fuoristrada Lamborghini o un SUV Aston-Martin?