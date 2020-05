TORO SELVAGGIO Lamborghini Urus è senza ombra di dubbio uno dei modelli più riusciti della Casa di Sant’Agata Bolognese. Nonostante condivida il pianale con diverse vetture del Gruppo Volkswagen, il SUV ad alte prestazioni Lambo si distingue per un design grintoso e sportiveggiante, che negli ultimi tempi l’ha reso una delle auto più apprezzate da celebrità e rapper. Grazie al potente V8 4 litri bi-turbo da 650 CV di potenza, Urus è in grado di toccare una velocità di punta di 305 km/h, coprendo lo scatto da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. Prestazioni di tutto rispetto se pensiamo che il suo peso a vuoto supera le due tonnellate! Ma c'è chi non si accontenta...



SUV COUPÉ A quanto pare, il carattere marcatamente sportivo di Lamborghini Urus non sembra aver del tutto convinto wb.artist20, che ne ha proposto una reinterpretazione ancor più esotica ed estrema. Il rendering si contraddistingue per il tettuccio lungo e spiovente, che conferisce a questo bizzarro Urus un aspetto quasi da coupé. Per ottenere proporzioni tanto sinuose è stato necessario spostare in avanti l’abitacolo, che in effetti risulta decentrato rispetto all’immagine originale. Altra grande differenza sono le ampie prese d’aria collocate poco sopra i passaruota posteriori. Il motore dovrebbe essere lo stesso portentoso V8 della versione originale, posizionato però dietro le spalle dei passeggeri. Voi che ne pensate della Urus ''a rovescio''?