UNA CASA NEL VERDE In tempi di distanziamento sociale, viaggi in macchina e riscoperta della natura, la proposta Defender Eco Home di Land Rover e Airbnb è di quelle che stuzzicano la voglia di avventura e di scoperta delle bellezze dell’Italia. Ma di cosa si tratta?

ROULOTTE DI LUSSO In buona sostanza, come potete vedere anche nel video che trovate qui sotto, il pacchetto prevede il noleggio di una Land Rover Defender, mezzo tradizionalmente votato all’offroad e alla scoperta di panorami e luoghi inesplorati, con tanto di casetta mobile al traino dotata di tutti i comfort. In questa configurazione, approfittando del test drive dell’auto, ci si muove lungo un itinerario non convenzionale, in luoghi poco accessibili, si parcheggia la casetta e ci si gode la vacanza completamente immersi nella natura.

IMMERSI NELLA NATURA Il pacchetto Defender Eco Home è disponibile esclusivamente su Airbnb, specialista di case vacanze e affitti a breve termine, in dieci tra i luoghi più affascinanti d’Italia:

Sicilia, Etna | 13-16 maggio 2021

| 13-16 maggio 2021 P uglia, Salento | 20-23 maggio 2021

| 20-23 maggio 2021 Campania, Punta Licosa | 27-30 maggio 2021

| 27-30 maggio 2021 Abruzzo, Parco Sirente-Velino | 3-6 giugno 2021

| 3-6 giugno 2021 Toscana, Maremma | 10-13 giugno 2021

| 10-13 giugno 2021 Emilia-Romagna, Passo Cento Croci | 17-20 giugno 2021

| 17-20 giugno 2021 Friuli-Venezia Giulia, Val Tramontina | 24-27 giugno 2021

| 24-27 giugno 2021 Veneto, Dolomiti | 1-4 luglio 2021

| 1-4 luglio 2021 Piemonte, Langhe | 15-18 luglio 2021

| 15-18 luglio 2021 Sardegna, Sant’Antioco | 16-19 settembre 2021

Al momento le prenotazioni sono solo ed esclusivamente per le date indicate qui sopra, e soggette alla disponibilità della Defender Eco Home in quel periodo. Il costo è di 500 euro a notte, a cui si aggiungono 86 euro complessivi per i servizi.

LA CASA Per un’esperienza così a contatto con la natura non ci aspettiamo nulla di men che sostenibile. La casa mobile è completamente autonoma dal punto di vista energetico, grazie ai pannelli solari sul tetto, e realizzata con materiali in linea con lo spirito del progetto: la struttura esterna è in policarbonato e fibra di vetro riciclata, mentre i lussuosi arredi sono in ecopelle e fibre naturali (le finiture provengono dal materiale di scarto della lavorazione dell’uva).

LUSSO E COMFORT Trattandosi di un’esperienza comunque di lusso, ancorché sostenibile, non mancano occasioni per visite in luoghi di interesse storico e naturalistico, ma anche pranzi e cene nei ristoranti di chef stellati.

L’AUTO Sostenibile ed ecologica, anche se in maniera un po’ più limitata, anche la Land Rover Defender: motorizzazione ibrida, naturalmente, ma anche interni realizzati con materiali ecologici e sostenibili. Per sapere come se la cava in strada (e fuori), andate a leggervi la nostra prova.